Industrie automobile: le géant japonais SMC Corporation s’installe au Maroc

Un nouvel investissement dans le secteur industriel au Maroc. Le groupe japonais SMC Corporation, un des leaders mondiaux de l’automatisation industrielle, notamment pour le secteur automobile, a récemment annoncé l’ouverture officielle de sa filiale dans le Royaume, dénommée SMC Morocco. L’objectif est de faire du Maroc un hub régional pour desservir les autres pays du continent.

SMC Corporation explique le choix du Maroc par l’importante croissance économique que connaît le pays et son marché prometteur pour l’autonomisation industrielle. Selon le groupe japonais, cette nouvelle entité renforcera ses liens avec les clients et partenaires locaux et permettra de mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

«Nous sommes ravis de pouvoir apporter nos solutions d’automatisation industrielle de pointe aux entreprises marocaines afin de les aider à améliorer leur efficacité opérationnelle, leur productivité et leur compétitivité. Notre ambition est de contribuer à l’essor que connaît l’écosystème industriel marocain en devenant un partenaire de choix», a indiqué Salma Chlieh, manager de SMC Morocco.

Dans le top 100 des compagnies les plus innovantes

SMC, qui fournit également, outre l’industrie automobile, les secteurs agroalimentaire, électronique, médicale et pharmaceutique, ainsi que celui du packaging, figure sur la liste des 100 compagnies les plus innovantes au monde, selon Forbes. Fondé en 1959 et coté à la Bourse de Tokyo depuis 1987, le groupe revendique une présence dans plus de 80 pays avec 30 unités de production et cinq centres techniques. En Afrique, il dispose de bureaux de marketing et de vente en Egypte, en Algérie, au Kenya, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Tunisie.

Cette implantation au Maroc renforce la coopération économique entre Rabat et Tokyo. Pour rappel, les deux pays avaient signé des accords commerciaux en 2020 pour renforcer la protection des investisseurs et éliminer les droits de douane.

Dans une interview accordée au 360 en avril 2023, Masahide Honda, directeur général du bureau de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Rabat, a révélé que le nombre d’entreprises japonaises au Maroc a plus que doublé au cours des dix dernières années, pour atteindre 70, dont 50% dans le secteur manufacturier. Ce qui fait du Royaume la deuxième destination des entreprises nippones en Afrique, après l’Afrique du Sud. Le Japon est également le premier employeur étranger au Maroc avec plus de 50.000 emplois.