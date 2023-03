Maroc-Japon: des relations bilatérales «excellentes» appelées à se renforcer, selon l’ambassadeur Kuramitsu Hideaki

Dans un entretien avec Le360, l’ambassadeur japonais en poste à Rabat depuis février 2022, Kuramitsu Hideaki, a évoqué l’importance des récents accords bilatéraux sur la non-double imposition fiscale et la protection des investissements entre les deux pays. Ces deux accords ont pour objectif d’encourager les investissements directs japonais au Maroc, sans avoir à passer, comme cela se faisait par le passé, par des filiales japonaises installées hors du pays du Soleil-Levant.

«Je suis convaincu que la mise en œuvre de ces deux accords signés en avril 2022 facilitera davantage les investissements des entreprises japonaises au Maroc à moyen et long terme», a déclaré le diplomate, soulignant que le Maroc, avec son «climat des affaires propice» (Charte de l’investissement notamment, ndlr), constitue «un des meilleurs choix pour les entreprises japonaises pour élargir leurs activités en Afrique».

Kuramitsu Hideaki s’est également dit optimiste quant au développement du partenariat économique entre les deux pays, avant de mettre en relief l’excellence des relations qui existent entre la famille royale marocaine et la famille impériale du Japon.

Lire aussi : Forum économique Maroc-Japon: les opérateurs explorent de nouvelles voies de coopération

Il faut signaler que les entreprises japonaises installées au Maroc, environ 70, sont les premiers employeurs étrangers dans le Royaume avec un total de 40.000 salariés actifs, surtout dans le secteur de l’automobile (câbles). Dans la même veine, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés, en 2022, à quelque 91 milliards de yens (environ 632 millions d’euros), dont 31 milliards de yens pour les exportations japonaises vers le Maroc et 60 milliards de yens d’importations depuis le Royaume, a affirmé l’ambassadeur japonais.

Quelque 78% des exportations du Japon sont composées de machines et d’équipements de transport (voitures et pièces automobiles), alors que les importations sont constituées à 40% par des produits alimentaires, dont ceux de la mer, le reste étant notamment des engrais, d’après la même source.

Lire aussi : Plusieurs secteurs concernés: la coopération japonaise consacre 500 millions de dollars au Maroc pour 2023

Kuramitsu Hideaki a rappelé que depuis février 2022, les ventes d’agrumes (oranges et clémentines) du Maroc au Japon ont été autorisées par Tokyo. Et concernant la coopération technique dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’eau, des infrastructures économiques, de l’éducation et de la santé, l’ambassadeur a évoqué un «positif le bilan».

«Le Japon, à travers son ministre délégué des Affaires étrangères, Yamada Kenji, a annoncé le 28 février derniers l’octroi d’un prêt de 2,1 milliards de dirhams pour soutenir le secteur de la santé au Maroc», a indiqué le diplomate sans omettre, en conclusion, d’aborder le côté culturel et éducatif dans les relations bilatérales. Il a notamment indiqué que son pays a accordé, ces dernières années, 260 bourses aux étudiants marocains et de nombreux anciens lauréats ont été recrutés au Maroc par des sociétés japonaises.