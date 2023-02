Forum économique Maroc-Japon: les opérateurs explorent de nouvelles voies de coopération

En partenariat avec le ministère chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) a organisé, ce mardi 28 février 2023 à Casablanca, le Forum économique Maroc-Japon.

Cette manifestation a réuni les institutions gouvernementales des deux pays, les entreprises marocaines et les sociétés japonaises installées au Maroc, ainsi qu’une délégation d’hommes d’affaires japonais envisageant d’investir dans le Royaume. Elle vient confirmer l’intérêt porté à l’intensification des relations économiques entre le Maroc et le Japon, ainsi que la volonté commune des deux parties de renforcer un partenariat mutuellement bénéfique.

Dans une déclaration à la presse, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a souligné l’importance que revêt cette manifestation réunissant des opérateurs économiques marocains et japonais, ajoutant qu’elle permettra de mettre en avant les opportunités d’affaires et de partenariats dans des secteurs d’intérêt commun tels que les énergies renouvelables, l’agro-industrie, l’automobile et l’aéronautique.

De son côté, Masahide Honda, directeur de JETRO Rabat, a relevé que le Maroc présente des avantages concurrentiels en tant que plateforme d’investissement à travers son infrastructure, sa stabilité politique et ses nombreuses incitations fiscales et financières, mais aussi de par sa position géographique qui lui confère le rôle de hub vers les marchés africains et européens.

Honda a, par ailleurs, souligné que deux mémorandums d’entente (MOU) entre le Maroc et le Japon ont été signés, notamment entre l’AMDIE et JETRO et la CGEM et JETRO. Ils visent à renforcer les relations économiques entre les deux pays, en favorisant le développement des relations commerciales et d’affaires. Les deux parties pourront, de ce fait, échanger sur les opportunités d’investissement et d’échanges commerciaux afin de dynamiser davantage la relation économique bilatérale.

Le Japon, premier employeur privé étranger au Maroc

Pour sa part, Ghita Lahlou, vice-présidente de la CGEM, a rappelé que le Japon représente le premier employeur privé étranger au Maroc. Il compte à peu près 50.000 emplois au Maroc, ce qui est extrêmement important, avec un courant d’affaires de l’ordre d’à peu près 830 millions de dollars, a-t-elle indiqué.

Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, a, pour sa part, fait observer que les entreprises japonaises choisissent le Maroc comme partenaire privilégié pour leur intégration sur le continent africain, compte tenu de la qualité de ses infrastructures et de ses écosystèmes industriels.

Le Maroc et le Japon entretiennent un partenariat économique de longue date. Les sociétés japonaises basées dans le Royaume opèrent dans des secteurs stratégiques, tels que l’industrie automobile et les énergies renouvelables. La coopération dans le domaine agricole est, de son côté, marquée par une dynamique caractérisée par la réalisation de nombreux programmes et projets de développement, liés notamment au conseil et à la formation agricoles, ainsi qu’au développement hydroagricole.