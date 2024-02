Message de félicitations du Roi à l’empereur du Japon à l’occasion de son anniversaire

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à l’empereur du Japon ainsi qu’aux membres de sa famille impériale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple japonais.

À cette occasion, le Roi réitère sa satisfaction de la solidité des liens d’amitié et de coopération distingués unissant les deux pays, soulignant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec l’empereur du Japon pour hisser les relations entre le Maroc et le Japon au niveau des aspirations des deux peuples amis.