Message de félicitations du roi Mohammed VI au roi Felipe VI d’Espagne

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de bien-être pour le Souverain espagnol et de prospérité et de quiétude aux membres de la famille royale.

À cette occasion, le roi Mohammed VI réaffirme au roi Felipe VI sa grande fierté des liens d’amitié solides et d’estime mutuelle unissant, sur le plan personnel, les deux Souverains et les deux familles royales, ainsi que du niveau exemplaire des relations de coopération constructive liant les deux pays amis.