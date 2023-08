Le roi Mohammed VI reçoit des messages de félicitations du président chinois et du roi d’Espagne

Le Maroc est un partenaire important pour la Chine dans le monde arabe et en Afrique, la communication amicale entre les peuples chinois et marocain prenant racine dans l’histoire, écrit le président chinois dans ce message.

«Ces dernières années, les relations entre les deux pays n’ont cessé d’évoluer à haut niveau sous notre conduite commune, avec une confiance politique mutuelle renforcée et une coopération pratique dans tous les domaines qui a accompli des réalisations considérables», souligne le président Xi Jinping, ajoutant que «les deux pays ont préservé la communication, la coordination et la collaboration étroite autour des affaires internationales et régionales».

Le président chinois dit attacher un intérêt marqué au développement des relations bilatérales, exprimant sa disposition à œuvrer de concert avec le Roi pour poursuivre le développement des attaches historiques liant les deux pays et consolider continuellement les fondements du partenariat stratégique sino-marocain, à la lumière du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, de sorte à mieux servir les intérêts des deux peuples.

Le roi Mohammed VI a également reçu un message de félicitations du roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse. Dans ce message, le Souverain espagnol fait part au roi Mohammed VI de ses chaleureuses félicitations, exprimant «au nom de la Reine et en son nom propre, toute son amitié et ses meilleurs vœux de prospérité et de bonheur au Souverain et à toute la Famille Royale».

«Je saisis cette occasion pour vous réitérer le témoignage de ma très haute considération et estime personnelle», a souligné le roi Felipe VI.