Maroc-Espagne: du Sahara au Mondial

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a entamé ce mercredi et jeudi une visite au Maroc qui sera consacrée au renforcement du partenariat stratégique entre Rabat et Madrid.

Cette visite du chef de la diplomatie espagnole, qui aura des entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de la consolidation des relations stratégiques entre le Maroc et l’Espagne, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du 14 décembre.

Des relations qui n’ont pas cessé de progresser grâce à la forte impulsion donnée par le roi Mohammed VI lors de sa rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez le 7 avril 2022. C’est ainsi que 18 mois après cette rencontre, le partenariat maroco-espagnol a connu une dynamique renforcée et un progrès sensible dans de nombreux domaines d’intérêt commun. En témoignent un dialogue politique renforcé et constant, un important partenariat économique et un large éventail de coopération dans de nombreux domaines.

Le journal espagnol La Razon indique que la plupart des chefs de gouvernement espagnols ont pris l’habitude d’effectuer une visite au Maroc au début de leur législature en raison de l’importance stratégique du royaume dans de nombreux domaines et à leur tête «la sécurité et l’économie».

Le ministre des Affaires étrangères José Manuel Alabres envisage d’aborder plusieurs dossiers avec Nasser Bourita, notamment la réouverture des douanes commerciales de Sebta et Melilla. D’autant que ce dossier a pris du retard, bien qu’il ait été inclus dans le plan d’action conclu entre les deux pays en avril 2023 après la visite officielle effectuée au Maroc par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, les mêmes sources indiquent que l’amélioration des relations n’a pas entrainé le «classement» de plusieurs dossiers restés en suspens entre les deux voisins. Il s’agit notamment de la gestion de l’espace aérien du Sahara marocain et la délimitation des frontières maritimes sur la façade atlantique du royaume avec les îles Canaries. Selon des sources diplomatiques, les deux ministres évoqueront également le sujet de l’immigration illégale.

Dans une interview accordée à la MAP, le ministre espagnol a mis en exergue la coopération entre les deux pays dans les domaines sécuritaires et judiciaires pour lutter contre les mafias qui s’activent dans la traite d’êtres humains et le terrorisme. Laquelle feuille de route a été couronnée par la candidature commune du Maroc, de l’Espagne et du Portugal à l’organisation de la coupe du monde 2030, donnant ainsi une forte impulsion à ce partenariat entre les deux pays. Une candidature royale parrainée à l’unanimité par la FIFA qui a validé, en octobre dernier, l’organisation de ce Mondial dans ces trois pays.