Ana Palacio: «Les relations entre le Maroc et l’Espagne revêtent une grande importance historique»

Les liens qui unissent le Maroc et l’Espagne sont des fils vivants qui sont constamment retissés pour s’adapter au monde moderne, selon Ana Palacio. Pour cette ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, la dynamique bilatérale ne cesse de se transformer en un partenariat stratégique, mettant en évidence le potentiel de cette coopération transatlantique.

«Les liens entre le Maroc et l’Espagne revêtent une grande importance historique. Il s’agit, pour l’Espagne, de la relation internationale et bilatérale la plus importante. Elle est aussi complexe parfois puisqu’elle est tissée de fils qui s’entrelacent parfois et nécessitent d’être démêlés», a-t-elle indiqué dans une déclaration pour Le360.

«Le monde a évolué, et le rôle de cette relation est devenu encore plus essentiel, car il sert de trait d’union entre l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe. Il est indéniable que nous occupons une position géographique idéale pour traiter ces enjeux mondiaux de manière efficace», a-t-elle signalé.

Abordant le contexte plus large de l’Atlantique, Palacio partage ses perspectives sur la dynamique entre les deux rives. «Lorsque Atlantic Dialogues a été initié, il n’était pas évident que l’Atlantique puisse être envisagé comme un bassin unique, englobant à la fois le Nord et le Sud. Mais, notre vision initiale était globale et complète, mettant en lumière l’importance cruciale du Sud, en particulier de l’Afrique et de l’Amérique latine. Nous avons également reconnu le rôle central joué par le Maroc et l’Espagne en tant que pivots de cette région», a-t-elle noté.

«Cette perspective visionnaire était riche en potentiels. Aujourd’hui, elle s’est concrétisée et est devenue une réalité tangible et je suis convaincue qu’il reste des domaines cruciaux à développer, notamment dans le secteur de l’énergie et de l’environnement, où les voix de l’Amérique latine et du Maroc doivent être pleinement prises en compte», a-t-elle conclu.