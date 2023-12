Albares en visite à Rabat pour dynamiser la feuille de route Maroc-Espagne

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albarez, se rendra la semaine prochaine à Rabat pour relancer les accords entre le Maroc et l’Espagne, rapportent plusieurs médias espagnols. Le chef de la diplomatie espagnole effectue ainsi sa première visite au Royaume depuis le début de la nouvelle législature dans son pays dans le but de dynamiser la feuille de route tracée d’un commun accord entre les deux pays.

Il est question notamment de l’ouverture des douanes commerciales de Sebta et Mellilia qui a été suspendue après l’appel à l’organisation des élections générales anticipées en Espagne, rapporte Al Akhbar du mardi 12 décembre.

Le ministre espagnol compte réactiver cette question lors de la rencontre qui le réunira avec son homologue marocain Nacer Bourita. L’autre objectif principal de la visite de José Manuel Albarez consiste à redynamiser les accords conclus en avril 2022 entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez.

Le ministre doit entamer sa visite jeudi prochain sachant qu’il avait des engagements antérieurs puisqu’il doit accompagner, ce mercredi, le Premier ministre espagnol à Strasbourg où ce dernier doit présenter le bilan de la présidence espagnole du conseil de l’UE devant le parlement européen.

Le quotidien Al Akhbar souligne que contrairement à la tradition observée par la majorité des anciens chefs du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez n’a pas choisi le Maroc comme destination de son premier voyage à l’étranger puisqu’il a décidé d’effectuer une tournée en Israël, en Palestine et en Égypte à cause de la guerre de Gaza. Le ministre Nacer Bourita avait annoncé l’organisation d’une rencontre de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne.