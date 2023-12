Les relations entre le Maroc et l’Espagne décryptées par Carlos Malamud, senior analyst à l’Institut royal Elcano

À l’heure où les enjeux géopolitiques et économiques mondiaux se complexifient, l’évolution des relations entre le Maroc et l’Espagne devient un exemple intéressant de diplomatie et de coopération régionale. Pour Carlos Malamud, senior analyst à l’Institut royal Elcano, dont le président d’honneur est le roi Felipe VI d’Espagne, les relations entre les deux pays «se trouvent actuellement dans une phase intéressante, marquée par des développements importants. Cette dynamique est particulièrement mise en lumière par la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères, qui manifeste clairement la volonté de l’Espagne de renforcer davantage ces liens».

Selon cet expert, «cette année, nous assistons à un changement important dans l’évolution des relations entre le Maroc et l’Espagne. L’objectif principal est de consolider les liens entre ces deux pays, et bien que des défis subsistent, cela offre également des opportunités de croissance et de coopération».

Parmi les défis, mais aussi les opportunités, Carlos Malamud identifie la question de l’immigration qui peut être vue comme une occasion de travailler ensemble à des solutions plus efficaces, non seulement pour l’Espagne, mais aussi pour l’ensemble de l’Union européenne. De plus, les différends liés à d’autres enjeux peuvent être des points de discussion pour trouver des compromis constructifs bénéficiant aux deux parties.

Pour l’analyste, la clé du succès réside dans la construction d’une confiance mutuelle. «Si les deux pays et leurs gouvernements parviennent à adopter une approche convergente et à se faire mutuellement confiance, la situation s’améliorera indubitablement», indique Carlos Malamud.

Les liens économiques et culturels entre les deux pays, notamment le commerce bilatéral et les communautés marocaines en Espagne et espagnoles au Maroc, sont des piliers de cette relation. «Nous avons des milliers de Marocains qui vivent en Espagne. Au Maroc, il y a aussi de nombreux Espagnols et des investissements espagnols. De plus, le commerce bilatéral est important. Il y a donc de nombreuses choses intéressantes sur la table», ajoute ce chercheur.

Le potentiel de cette collaboration est immense, souligne Carlos Malamud: «Il s’agit là d’une motivation extrêmement solide pour intensifier davantage cette coopération. En effet, lorsque l’on examine les domaines d’intérêt mutuel, on peut constater que les deux pays ont beaucoup à gagner en travaillant ensemble».