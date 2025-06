Le Japon appuie trois projets de développement dans les provinces d’Errachidia et de Tinghir

Les 11 et 12 juin derniers, trois cérémonies officielles dans les provinces d’Errachidia et de Tinghir ont célébré la remise de projets de développement soutenus par le gouvernement du Japon, en présence de Nakata Masahiro, ambassadeur du Japon au Maroc, ainsi que des autorités locales et des représentants des associations bénéficiaires.