Pêche: les sardines entrent dans la période de repos biologique

Le repos biologique des sardines sur les côtes d’Agadir doit être respécté du 1er janvier jusqu’au 15 février 2026, soit une période de 45 jours.. DR

Revue de presseLes décisions ministérielles réglementant la période de repos biologique pour les poissons pélagiques viennent d’être prises et rendues publiques par les services du Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 05/11/2025 à 20h29

Le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a signé le 4 novembre un décret n° 05/25, ordonnant le repos biologique des sardines sur les côtes d’Agadir du 1er janvier jusqu’au 15 février 2026, soit une période de 45 jours.

«La décision concerne les côtes allant de «Taghnaj», relevant de la délégation de la pêche maritime d’Agadir, jusqu’au «Cap de Boujour», relevant de la Délégation de Laâyoune», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 6 novembre.

Et de préciser que la même décision ministérielle interdit également toute activité de pêche des sardines du 1er janvier jusqu’au 28 février 2026 sur les côtes allant de Boujdour jusqu’à Dakhla.

L’objectif de cette période de repos, expliquent les sources du quotidien, est de protéger l’espèce de sardines face à la surpêche et à l’épuisement des stocks.

D’ailleurs, poursuit le quotidien, l’Institut national de recherche halieutique (INRH) avait attiré l’attention des professionnels et des autorités compétentes sur la situation de la pêcherie des petits pélagiques, en présentant des données alarmantes sur le secteur.

Ce qui demande aujourd’hui, indique la même source, la mise en place de mesures rigoureuses pour protéger ces ressources halieutiques et permettre à ces espèces de se reproduire de façon naturelle. Le quotidien ajoute que la forte pression d’exploitation et l’épuisement des stocks ont conduit certaines zones au niveau «C», qui fait référence à une intensité d’exploitation provoquant l’épuisement.

Autant dire que la suspension de toute activité de pêche pendant une période définie permet la reconstitution des habitats détruits, la reproduction des poissons et la reconstitution de leurs stocks.

