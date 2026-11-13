Casablanca: fausse alerte à l’école Al Jabr, le calme de retour

Lors de la gestion de la fausse alerte à la bombe à l'école Al-Jabr de Casablanca

L’alerte a été déclenchée vers midi, après le signalement d’une menace aux abords de l’établissement Al Jabr, dans le quartier Oasis. La direction a alors informé les parents du confinement, précisant que les autorités étaient présentes dans l’école et à ses abords, et que personne ne pouvait entrer ni sortir.

Le confinement a duré environ une heure et demie, après quoi élèves et personnel ont pu quitter l’établissement. Des messages de parents relayés sur WhatsApp en début d’après-midi confirment cette durée et indiquent que les familles ont pu récupérer leurs enfants.

Lors de la gestion de la fausse alerte à la bombe à l'école Al-Jabr de Casablanca

Dans un second message, intitulé «Alerte levée, reprise des activités» la direction de l’école a confirmé que l’alerte a été levée par les autorités et qu’il ne s’est «strictement rien passé» sur aucun des sites d’Al Jabr. Le confinement avait été décidé après un appel anonyme faisant état d’une menace extérieure, rappelle l’établissement. Les autorités marocaines et françaises ont été informées dès que la menace a été émise, et la direction remercie les autorités d’avoir rapidement sécurisé les abords des sites concernés.

Créée en 1986, Al Jabr est une école homologuée, partenaire de l’AEFE, implantée à Oasis, Bouskoura et Dar Bouazza, de la petite section à la terminale.