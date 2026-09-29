Société

Vallée du Bouregreg: en images, l’état d’avancement de l’aménagement de la corniche de Salé

La réalisation de la corniche sur la rive de Salé le long du Bouregreg avance à un rythme soutenu. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/09/2026 à 09h05

VidéoLes travaux de construction de la corniche sur la rive de Salé avancent à grands et feront de la vallée de Bouregreg un nouveau site touristique déjà riche en monuments historiques.

Les travaux d’aménagement de la corniche, tant attendue par Salé, devront contribuer à l’amélioration de l’attractivité de la vallée de Bouregreg jalonnée de monuments historiques tels que la Tour Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasba des Oudayas et le récent Théâtre royal.

La réalisation d’une promenade longeant le fleuve ajoutera une touche glamour à cet environnement appelé à être l’un des plus emblématique de la capitale.

Et les travaux ne s’arrêtent pas là. L’Agence de développement de la vallée du Bouregreg, mise en place à la suite d’une initiative royale, est également en train de construire un pont piétonnier entre les deux rives. Ce nouvel ouvrage viendra s’ajouter aux autres moyens de liaison entre les deux villes jumelles.

Pour rappel, l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg est un établissement public marocain créé en novembre 2005 pour concevoir, piloter et réaliser le grand projet de valorisation et d’urbanisation des rives du fleuve Bouregreg entre Rabat et Salé.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/09/2026 à 09h05
#Salé#Infrastructures#Bouregreg#Mobilité#Kasbah#Mausolée#Tourisme

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