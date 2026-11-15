Coopération policière: quatre fugitifs recherchés par la justice française interpellés au Maroc

La coopération sécuritaire entre Rabat et Paris vient de donner lieu à un nouveau coup de filet. Selon un communiqué diffusé par la police française sur son compte X, quatre individus recherchés depuis plusieurs mois par la justice française ont été interpellés la semaine dernière au Maroc.

🇫🇷🇲🇦 Quatre individus recherchés par la justice française interpellés au Maroc en vue de leur extradition.



La semaine dernière, quatre individus âgés de 20 à 30 ans, recherchés depuis plusieurs mois par la justice française dans le cadre d'affaires criminelles distinctes, ont… pic.twitter.com/LTEk2aee0k — Police nationale (@PoliceNationale) November 15, 2026

Âgés de 20 à 30 ans, les suspects étaient recherchés dans le cadre d’affaires criminelles distinctes. Tous faisaient l’objet de mandats d’arrêt et de notices rouges d’Interpol émises à la demande de la justice française. Des procédures d’extradition ont été engagées à leur encontre.

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D’après la même source, ces arrestations ont été rendues possibles par une coopération étroite entre les autorités policières marocaines et les services français de police judiciaire, à savoir la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF). Les policiers du service de sécurité intérieure de l’ambassade de France à Rabat ont également apporté leur appui à l’opération.

Les quatre hommes sont poursuivis pour des faits particulièrement graves: meurtre, meurtre en bande organisée, tentative de meurtre, enlèvement et séquestration en bande organisée, ainsi qu’association de malfaiteurs. Ils encourent des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, précise le communiqué.