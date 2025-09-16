Société

Première mondiale: la commémoration par le Maroc du XVe centenaire du prophète Mohammed ﷺ expliquée par Ahmed Toufiq

Ahmed Toufik, ministre des Habous et des Affaires islamiques, à Rabat le 16 septembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/09/2025 à 19h20

VidéoDans un entretien accordé à Le360, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, revient sur la portée du message royal adressé au Conseil supérieur des oulémas et dans lequel le Souverain appelle à une commémoration célébrant le XVe centenaire du prophète Mohammedﷺ, «envoyé à tous les univers pour y apporter clémence et miséricorde». Les détails sur la finalité, les objectifs et les premiers préparatifs d’un événement qui s’annonce solennel et à forte charge spirituelle.

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a mis en avant la profondeur de la décision royale de commémorer le XVème centenaire de la naissance du prophète Mohammed ﷺ.

Dans un entretien accordé à Le360, il a expliqué que le Conseil supérieur des oulémas a tenu, dès lundi, une première réunion consacrée à l’étude du message royal et à l’élaboration des modalités de sa mise en œuvre. «Suite à la réception de la lettre royale, le Conseil supérieur des oulémas a tenu hier (lundi 15 septembre 2025, NDLR) sa première réunion pour examiner les grandes lignes de ce message et définir les modalités de sa mise en œuvre. Cette initiative, portée par le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, s’inscrit dans une perspective de travail collectif et structuré à l’échelle de l’ensemble de la communauté marocaine», a expliqué le ministre.

Selon Ahmed Toufiq, les membres du Conseil ont souligné que les axes de la lettre royale engagent un programme exhaustif qui s’étalera sur une année entière. La finalité est de renforcer et de renouveler le lien des Marocains avec le Prophète ﷺ et ses enseignements.

Au cœur de ces axes, précise le ministre, figure la dimension spirituelle et symbolique de la commanderie des croyants, héritée directement de l’enseignement du Prophète ﷺ, garantissant ainsi la continuité et l’harmonie de ce lien sacré.

«Le Conseil a pris connaissance des recommandations royales concernant la composition des participants aux différentes actions, ainsi que les orientations générales pour chaque volet du programme. Les objectifs visent à revivifier la foi, à renforcer la connaissance des enseignements prophétiques et à célébrer l’héritage spirituel qui a guidé la nation à travers les siècles, sous la conduite éclairée des souverains de la dynastie alaouite», a encore expliqué le ministre.

Ainsi, le Maroc s’engage dans une année exceptionnelle de commémoration, marquée par des initiatives éducatives, culturelles et spirituelles, destinées à inscrire profondément dans le cœur de chaque citoyen l’attachement au Prophète ﷺ, dans le respect de l’histoire et des traditions du Royaume.

Pour rappel, le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé lundi 15 septembre 2025 une lettre au Conseil supérieur des oulémas à l’occasion du 1500ème anniversaire de la naissance du prophète Mohammedﷺ, afin de guider la célébration de cet événement de manière solennelle et spirituelle.

Dans sa lettre, le Souverain insiste sur la nécessité d’éduquer les jeunes à travers des cours, des conférences et des colloques dans les écoles, universités et lieux publics. Ces initiatives doivent rappeler la vie exemplaire du Prophète, ses enseignements, la foi monothéiste et les valeurs morales et sociales qu’il a incarnées.

Le Roi souligne également l’importance de reconnaître la fidélité de la dynastie alaouite à la tradition prophétique, et de mettre en avant le rôle du Royaume dans la préservation des pratiques cultuelles et de la sagesse religieuse. Il appelle à valoriser les contributions historiques des Marocains, notamment à travers la publication d’œuvres scientifiques et religieuses, telles que celles du Sultan Mohammed Bin Abdellah, du cheikh Maati Cherkaoui ou de Cadi Ayad, et à promouvoir la tradition de mémorisation, de psalmodie et d’exégèse du Coran, ainsi que l’action des confréries soufies et les recueils de louanges et prières dédiés au Prophète.

La lettre insiste sur l’organisation de grandes assemblées publiques et privées où les fidèles pourront élever des prières collectives, et sur la participation des Marocains résidant à l’étranger ainsi que des pays africains par l’intermédiaire des institutions appropriées.

Enfin, le roi Mohammed VI rappelle que l’objectif de ces célébrations est de renforcer l’attachement au Prophète, à sa famille et à ses compagnons, tout en éduquant les générations montantes à la vertu, à la morale et à l’exemplarité dans la vie religieuse et sociale, dans le cadre de la protection divine et du bien-être de la nation.

