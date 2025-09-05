Veille d’Al-Mawlid Annabaoui: sous un ciel radieux, farniente à la corniche de Rabat

Longue de 10 kilomètres, à 2X3 voies, la corniche de Rabat longe la route côtière allant du quartier Yacoub El Mansour jusqu’à Harhoura.

Sous un ciel radieux, les pelouses de cette station balnéaire au sud de Rabat ont été prises d’assaut par des familles accompagnées de leurs enfants, venues profiter du panorama offert par l’océan atlantique.

Le lieu est équipé aussi de plusieurs aires de jeux pour enfants, des terrains de sport ainsi que de longues voies piétonnes conçues pour les promeneurs et les joggeurs.

Interrogés par Le360, des visiteurs ont exprimé leur admiration pour cette corniche en souhaitant qu’une telle infrastructure inspire d’autres quartiers de la ville. Un promeneur a dit venir de la ville de Khénifra (Moyen Atlas) pour visiter cet endroit devenu célèbre au Maroc.