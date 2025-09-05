Société

Veille d’Al-Mawlid Annabaoui: sous un ciel radieux, farniente à la corniche de Rabat

La corniche de Rabat, le 4 septembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 05/09/2025 à 15h04

VidéoÀ la veille de la célébration d’Al-Mawlid Annabaoui, la corniche atlantique de Rabat, embellie par les vastes espaces verts, a accueilli de nombreux visiteurs, certains venant d’autres régions du pays.

Longue de 10 kilomètres, à 2X3 voies, la corniche de Rabat longe la route côtière allant du quartier Yacoub El Mansour jusqu’à Harhoura.

Sous un ciel radieux, les pelouses de cette station balnéaire au sud de Rabat ont été prises d’assaut par des familles accompagnées de leurs enfants, venues profiter du panorama offert par l’océan atlantique.

Le lieu est équipé aussi de plusieurs aires de jeux pour enfants, des terrains de sport ainsi que de longues voies piétonnes conçues pour les promeneurs et les joggeurs.

Lire aussi : Sports nautiques, promenades... au couchant, la corniche de Rabat-Salé s’éveille

Interrogés par Le360, des visiteurs ont exprimé leur admiration pour cette corniche en souhaitant qu’une telle infrastructure inspire d’autres quartiers de la ville. Un promeneur a dit venir de la ville de Khénifra (Moyen Atlas) pour visiter cet endroit devenu célèbre au Maroc.

#Aïd Al-Mawlid#Rabat#famille#loisirs

