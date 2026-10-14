Culture

La DGSN et la Fondation nationale des musées s’allient pour protéger le patrimoine culturel

عبد اللطيف حموشي ومهدي القطبي

Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Fondation nationale des musées (FNM) ont signé, ce mercredi 14 octobre, une convention de partenariat et de coopération. L’objectif? Sécuriser les musées et protéger le patrimoine culturel du Maroc contre le vol, la contrefaçon et le trafic illicite.

Par La Rédaction
Le 14/10/2026 à 17h10

Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, ont présidé ce mercredi 14 octobre, au siège de la DGSN à Rabat, la signature d’une convention de partenariat et de coopération.

Selon un communiqué conjoint, cette convention bilatérale instaure une coopération institutionnelle entre les services de la Sûreté nationale et la Fondation nationale des musées. Sa mission est de protéger le patrimoine culturel et muséal national, en renforçant la coopération et la coordination bilatérales en matière de détection, de prévention et de lutte contre les crimes portant atteinte à ce patrimoine. Une importance particulière est accordée à la lutte contre la contrefaçon d’œuvres archéologiques et artistiques et contre leur trafic illicite.

Parallèlement, cette convention met également en place un mécanisme organisationnel et institutionnel pour garantir la sécurité des institutions et des musées nationaux. Elle prévoit aussi la couverture et l’accompagnement sécuritaires nécessaires au transport des pièces archéologiques et des biens patrimoniaux, afin d’assurer leur intégrité et de les protéger contre tous les risques et menaces potentiels.

Sur le plan du renforcement des capacités et de la formation continue dans ce domaine technique et très spécialisé, l’accord garantit l’échange d’expertises et d’expériences entre les deux parties. Il porte sur le traitement des œuvres artistiques et archéologiques de valeur historique, ainsi que sur la détection des méthodes criminelles employées pour les contrefaire, les faire sortir illégalement du pays et en faire commerce.

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Dans le cadre de cette complémentarité, la Fondation nationale des musées apportera un accompagnement et un soutien techniques pour enrichir le Musée de la Sûreté nationale. Cet appui contribuera à valoriser et à préserver la mémoire sécuritaire et institutionnelle et à enrichir l’expérience des musées nationaux.

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et le président de la Fondation nationale des musées ont souligné l’importance de ce partenariat institutionnel. Il place la préservation du patrimoine matériel et historique du Maroc parmi les priorités sécuritaires absolues.

Les deux responsables se disent convaincus que la protection du patrimoine national est une responsabilité partagée, où les rôles sécuritaires et préventifs se conjuguent avec les missions culturelles et muséales, au service des causes de la Nation et de la préservation de son identité enracinée dans l’histoire.

Par La Rédaction
Le 14/10/2026 à 17h10
#DGSN#FNM#Abdellatif Hammouchi#Mehdi Qotbi#Culture#Musées

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