Quand l’art s’invite à la 93ème Assemblée générale d’Interpol à Marrakech

À l’Assemblée générale d’Interpol, qui se poursuit jusqu’au jeudi 27 novembre, l’art a toute sa place. Non pas pour enjoliver, mais pour accueillir, dire sans mot, proposer un autre langage au milieu des uniformes et des enjeux de sécurité, estime Mehdi Qotbi, artiste peintre et président de la Fondation nationale des musées.

Dès l’entrée du site, le ton est donné. Deux structures imposantes, verticales, signées Mehdi Qotbi, découpées dans un vocabulaire de signes inspirés de la calligraphie, dominent l’esplanade. À l’intérieur, une série de sculptures, mais aussi de tableaux prolonge cette invitation. De quoi inscrire la culture dans le déroulé même de l’événement.

(Crédit: Delight Event Management)

Pour Mehdi Qotbi, qui expose une vingtaine d’œuvres à l’AG d’Interpol, sans oublier les totems, l’art ne vient pas en supplément, encore moins en décoration. Il vient à hauteur d’homme, pour dire autrement, sans hausser la voix. Lorsque la sécurité du monde se réunit, l’art s’avance sans badge, sans discours, mais le cœur ouvert.

Être là, dès l’entrée, puis accompagner les pas à l’intérieur, c’est offrir une autre forme d’hospitalité. Une hospitalité sans mots, faite de courbes, de matières, de vibrations. Il s’agit, d’après Mehdi Qotbi, d’une présence, d’un accueil, mais aussi d’une manière d’ouvrir la porte avec les mains pleines de lumière.

À cette occasion, il a signé 30 copies du beau livre «Mehdi Qotbi. Tisseur d’écriture». Elles ont été remises aux VVIP présents. Une manière de prolonger la rencontre hors du cadre, d’offrir un fragment d’intime dans un sommet d’envergure mondiale.

Le président de l’Organisation internationale de police criminelle, le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, et Boubker Sabik, le porte-parole de la Direction générale de la sûreté nationale. (Crédit: Delight Event Management)

Pour rappel, Marrakech abrite les travaux de la 93ème Assemblée générale d’Interpol jusqu’au jeudi prochain. Durant quatre jours, les 800 délégués de 179 pays membres, dont 82 chefs de police et 25 ministres et vice-ministres, se pencheront sur des dossiers qui conditionnent l’action policière mondiale des prochaines années.

Il s’agit notamment de l’adoption du programme d’activités et du budget d’Interpol, du renforcement des outils opérationnels pour contrer le crime organisé transnational, de la lutte contre les centres d’escroquerie internationaux, dont la prolifération inquiète de nombreux pays et de l’élargissement des capacités policières via de nouvelles plateformes et des réseaux d’échange plus rapides.