LGV Kénitra-Marrakech: 1.400 mètres, 28 travées, 900 millions de dirhams... tout savoir sur le viaduc de la Montée de Settat

Aperçu du chantier du viaduc de la Montée de Settat.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) poursuit la construction du viaduc de la Montée de Settat, un ouvrage stratégique de la future ligne à grande vitesse reliant Kénitra à Marrakech.

L’ouvrage s’étend sur une longueur totale de 1.400 mètres. Il repose sur 29 appuis et compte 28 travées de 50 mètres chacune. La hauteur de ces travées varie de 6 à 36 mètres.

Le chantier, évalué à 900 millions de dirhams, mobilise des moyens techniques considérables. La structure requiert 7.700 tonnes de charpente métallique et 62.500 m³ de béton. Sa stabilité repose sur 9,5 km de pieux pour les fondations.

Lancée le 24 avril 2025 par le roi Mohammed VI depuis la gare Rabat-Agdal, la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech prolonge sur 430 kilomètres la ligne Al Boraq, en service entre Tanger et Kénitra. Elle desservira Rabat et Casablanca avant de rejoindre Marrakech.

Conçue pour 350 km/h, son coût est estimé à 53 milliards de dirhams (hors matériel roulant). Ce chantier s’inscrit dans un programme ferroviaire de 96 milliards de dirhams, qui comprend l’acquisition de 168 trains pour 29 milliards et 14 milliards consacrés au maintien de la performance du réseau.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a annoncé le 25 mai 2026 un taux d’avancement de 30%, avec une livraison programmée pour septembre 2029.