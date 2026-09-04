Economie

LGV Kénitra-Marrakech: le chantier ferroviaire XXL de l’ONCF

VidéoLe chantier d’extension de la Ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech prévoit la réalisation de 430 kilomètres de lignes nouvelles et de quelque 300 ouvrages d’art. Ce projet d’envergure nécessitera notamment le déplacement, le compactage et le contrôle de 110 millions de mètres cubes de matériaux, sur une emprise foncière de 3.500 hectares. Présentés dans le film institutionnel «ONCF 2030: l’ampleur d’une transformation», ces chiffres donnent la mesure du vaste chantier ferroviaire engagé par le Maroc.

Par La Rédaction
Le 04/09/2026 à 15h40
#ONCF#Ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech#Ouvrages d'art

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