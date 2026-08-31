Travaux de la LGV Kénitra-Marrakech: l’ONCF annonce des perturbations sur plusieurs lignes dès le 5 septembre

Le trafic ferroviaire connaîtra plusieurs adaptations au cours des prochaines semaines. L’ONCF annonce des changements dans la circulation des trains en lien avec l’avancement des travaux de la ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech et les interventions menées sur les lignes conventionnelles.

Une première série de perturbations est prévue du samedi 5 septembre à 23h00 au dimanche 6 septembre à 23h00. Plusieurs dessertes seront alors modifiées ou temporairement suspendues. L’ONCF prévoit des solutions de remplacement et des correspondances pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements.

Ainsi, les trains TNR en provenance ou à destination d’El Jadida seront limités à Bouskoura. Les voyageurs devront ensuite prendre une correspondance avec les trains Al Atlas pour poursuivre leur trajet.

À Settat, la desserte TNR sera temporairement suspendue. Les voyageurs concernés seront orientés vers les trains Al Atlas.

Lire aussi : Annonces ONCF, boîtes vocales, promotions… Ghizlaine El Merzougui, la voix que l’on a tous déjà entendue

La desserte ferroviaire TNR de l’aéroport sera également suspendue pendant cette période. Des navettes en autocars Supratours seront mises en place pour assurer les déplacements des voyageurs.

Sur l’axe Safi-Casablanca, le train direct reliant les deux villes sera suspendu durant cette période.

Du côté de Khouribga, les trains seront limités à Berrechid. Une correspondance avec les trains Al Atlas permettra aux voyageurs de poursuivre leur trajet.

Ces adaptations pourront également entraîner des retards sur les trains Al Atlas et modifier certains temps de parcours. L’ONCF recommande aux voyageurs de vérifier les horaires de leurs trains avant tout déplacement.

Lire aussi : ONCF: lancement d’une carte de réduction pour les personnes en situation de handicap

Cette première phase sera suivie d’une nouvelle étape à partir du 14 septembre 2026. Les travaux de la LGV Kénitra-Marrakech, dont une première phase avait débuté le 15 septembre 2025, entreront alors dans une nouvelle séquence.

Un nouveau plan de transport sera mis en place afin d’adapter la circulation des trains aux contraintes du chantier. Il prévoit des modifications d’horaires, des adaptations de certaines dessertes et des limitations de parcours.

La fermeture progressive de certaines gares est également prévue, parmi lesquelles la gare des Facultés et la gare Ennassim.

Le détail de l’ensemble de ces changements n’est pas encore connu. L’ONCF prévoit de communiquer les nouvelles informations à partir de la semaine du 7 septembre. Les voyageurs pourront alors connaître les horaires, les dessertes concernées, les limitations de parcours et les éventuelles correspondances à prévoir sur les différents axes.

Lire aussi : Hyundai Rotem et ONCF: l’heure du concret

L’Office prévoit également de renforcer son dispositif d’information et d’accompagnement dans les gares, à bord des trains et sur ses canaux digitaux. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires avant tout déplacement afin d’anticiper les changements liés aux travaux.

Les informations seront disponibles sur le site marchand de l’ONCF, sur l’application ONCF Voyages ainsi qu’auprès du Centre de relations clients au 2255.