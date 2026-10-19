Barrages: plus de 49 millions de m³ d’eau engrangés en une seule journée

Les réserves des barrages ont gagné 49,42 millions de m³ en 24 heures. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles atteignent 11.229,53 millions de m³ au 19 octobre, contre 11.180,11 millions la veille.

Le taux de remplissage national passe ainsi de 65,66% à 65,95%. La hausse dépasse celle enregistrée entre le 9 et le 10 octobre, qui était de 28,98 millions de m³. Depuis le 1er octobre, les retenues ont gagné 74,40 millions de m³.

Le bassin du Guir-Ziz-Ghris concentre la moitié de cette progression. Il se remplit de 23,69 millions de m³, passe de 238,62 à 262,31 millions et voit son taux grimper de 43,52% à 47,84%. Hassan Addakhil enregistre le plus fort gain de tous les barrages, avec 14,08 millions de m³ de plus. Son stock passe de 172,95 à 187,03 millions et son taux de 60,14% à 65,04%. Il stockait 152,95 millions le 1er octobre. Kadoussa gagne 9,60 millions de m³ et atteint 72,09 millions, soit 32,16% contre 27,87% la veille.

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Dans ce même bassin, un important débit d’eau a été enregistré au niveau de l’oued El Ahmar, en plein centre-ville d’Errachidia, dans un contexte de perturbations météorologiques qui touchent la région. L’Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Ghris a activé ses stations d’alerte pour prévenir les habitants vivant à proximité des cours d’eau de la dangerosité des débits relevés. Cette décision s’appuie sur les données hydroclimatiques enregistrées par le système de notification et d’alerte aux crues, installé en amont du bassin du Ziz.

Par souci de sécurité, l’Agence a appelé l’ensemble des citoyens à la plus grande prudence. Elle leur demande de s’éloigner des lits d’oueds et des zones inondables, de respecter les consignes de sécurité et de suivre les communiqués officiels des autorités compétentes. Elle insiste sur cette vigilance, alors que les perturbations se poursuivent dans sa zone d’intervention.

Le Guir-Ziz-Ghris n’est pas le seul bassin concerné par cette remontée des réserves. La Moulouya progresse de 11,55 millions de m³ et atteint 461,63 millions, soit 65,81%. Mohammed V gagne 7,72 millions et passe de 49,61% à 54,28%. Le barrage était à 21,76% le 4 octobre. Hassan II ajoute 2,61 millions et atteint 209,72 millions de m³. Tamalout prend 0,90 million, à 76,31%. Mechraa Hammadi passe de 65,53% à 70,20% et Injil de 37,32% à 38,34%.

Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi gagne 5,40 millions de m³ et s’établit à 211,45 millions, soit 47,49%. Agdez progresse de 1,24 million, à 98,60 millions. Le bassin gagne 6,68 millions de m³ et passe de 36,47% à 37,11%.

L’Oum Errbia ajoute 9,49 millions de m³ et atteint 2.928,35 millions, soit 58,53%. Al Massira, deuxième barrage du pays, gagne 3,75 millions et engrange 1.072 millions de m³, soit 40,50%. Bin El Ouidane prend 2,66 millions et dépasse 80% de remplissage, à 1.019,54 millions de m³. Ahmed El Hansali ajoute 1,61 million, Hassan Ier 0,85 million et Moulay Youssef 0,75 million. Plusieurs petits ouvrages du bassin affichent de fortes variations en points, en raison de leur faible capacité. Sidi Saïd Maachou passe de 65,60% à 87,24% et Imfout de 7,13% à 11,82%.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux 18 oct 2026 Taux 19 oct 2026 Évolution (points) Volume 18 oct (Mm³) Volume 19 oct (Mm³) Évolution volume (Mm³) Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 60,14 % 65,04 % +4,90 172,95 187,03 +14,08 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 27,87 % 32,16 % +4,29 62,49 72,09 +9,60 Mohammed V Moulouya 164,96 49,61 % 54,28 % +4,67 81,83 89,55 +7,72 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 46,27 % 47,49 % +1,22 206,05 211,45 +5,40 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 40,36 % 40,50 % +0,14 1.069,23 1.072,98 +3,75 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 79,86 % 80,06 % +0,20 1.016,88 1.019,54 +2,66 Hassan II Moulouya 353,69 58,56 % 59,29 % +0,73 207,11 209,72 +2,61 El Kansera Sebou 204,86 62,94 % 63,92 % +0,98 128,95 130,95 +2,00 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 78,06 % 78,30 % +0,24 544,25 545,86 +1,61 Agdez Draâ-Oued Noun 244,73 39,78 % 40,29 % +0,51 97,36 98,60 +1,24 Yaacoub El Mansour Tensift 57,96 76,53 % 78,34 % +1,81 44,35 45,40 +1,05 Tamalout Moulouya 47,86 74,41 % 76,31 % +1,90 35,62 36,52 +0,90 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 80,34 % 80,71 % +0,37 184,58 185,43 +0,85 Moulay Youssef Oum Errbia 128,56 72,15 % 72,74 % +0,59 92,76 93,51 +0,75 Kharroub Loukkos 188,73 89,02 % 89,32 % +0,30 168,00 168,58 +0,58 Allal El Fassi Sebou 15,68 91,64 % 94,86 % +3,22 14,37 14,87 +0,50 Idriss Ier Sebou 1.075,15 74,77 % 74,81 % +0,04 803,86 804,34 +0,48 Imfout Oum Errbia 8,99 7,13 % 11,82 % +4,69 0,64 1,06 +0,42 Mechraa Hammadi Moulouya 4,67 65,53 % 70,20 % +4,67 3,06 3,28 +0,22 Sidi Saïd Maachou Oum Errbia 0,77 65,60 % 87,24 % +21,64 0,51 0,67 +0,16 Dkhila Souss-Massa 0,23 39,71 % 94,87 % +55,16 0,09 0,22 +0,13 Bouhouda Sebou 44,89 72,19 % 72,45 % +0,26 32,40 32,52 +0,12 Injil Moulouya 9,33 37,32 % 38,34 % +1,02 3,48 3,58 +0,10 Ibn Battouta Loukkos 29,16 35,40 % 35,60 % +0,20 10,32 10,38 +0,06 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 21,09 % 21,10 % +0,01 59,08 59,12 +0,04 Moulay Lahssen Ben Lmahdi Loukkos 29,55 80,48 % 80,61 % +0,13 23,79 23,82 +0,03 Ben Abdelkrim Khattabi Loukkos 10,52 34,63 % 34,82 % +0,19 3,64 3,66 +0,02 Joumoua Loukkos 5,40 18,69 % 19,03 % +0,34 1,01 1,03 +0,02 Timinoutine Oum Errbia 0,73 93,58 % 94,77 % +1,19 0,68 0,69 +0,01

Dans le Sebou, bassin en léger recul, trois ouvrages progressent. El Kansera gagne 2 millions de m³ et passe de 62,94% à 63,92%. Allal El Fassi remonte de 91,64% à 94,86% et Idriss Ier gagne 0,48 million, à 804,34 millions de m³. Yaacoub El Mansour, dans le Tensift, ajoute 1,05 million et atteint 45,40 millions de m³, soit 78,34%. Le bulletin ne précise pas l’origine de ces hausses.

Cinq bassins sur neuf gagnent de l’eau. Le Tensift progresse de 0,82 million de m³, à 74,98%. Quatre bassins reculent légèrement. Le Sebou perd 0,92 million de m³ et tombe à 4 109,31 millions, soit 76,52%. Al Wahda en est la cause principale, avec 3,14 millions de m³ de moins, à 79,61%. Le Loukkos cède 1,05 million (74,37%), dont 1 million pour le seul Dar Khroufa, à 84,24%. Le Souss-Massa perd 0,42 million (47,18%) et le Bouregreg 0,41 million (76,73%).

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux 18 oct 2026 Taux 19 oct 2026 Évolution (points) Volume 18 oct (Mm³) Volume 19 oct (Mm³) Évolution volume (Mm³) Sebou 5.370,33 76,54 % 76,52 % -0,02 4.110,23 4.109,31 -0,92 Oum Errbia 5.003,37 58,34 % 58,53 % +0,19 2.918,86 2.928,35 +9,49 Loukkos 1.956,55 74,42 % 74,37 % -0,05 1.456,16 1.455,11 -1,05 Bouregreg 1.473,39 76,76 % 76,73 % -0,03 1.130,90 1.130,49 -0,41 Draâ-Oued Noun 1.048,18 36,47 % 37,11 % +0,64 382,29 388,97 +6,68 Souss-Massa 722,83 47,24 % 47,18 % -0,06 341,45 341,03 -0,42 Moulouya 701,49 64,16 % 65,81 % +1,65 450,08 461,63 +11,55 Guir-Ziz-Ghris 548,28 43,52 % 47,84 % +4,32 238,62 262,31 +23,69 Tensift 203,17 74,57 % 74,98 % +0,41 151,51 152,33 +0,82 Total national 17.027,59 65,66 % 65,95 % +0,29 11.180,11 11.229,53 +49,42

Au total, 29 barrages sur 69 ont gagné de l’eau, 24 en ont perdu et 16 sont restés stables. Parmi les baisses, Garde Sebou cède 0,71 million de m³, de 95,94% à 92,65%, et Aït Messaoud 0,63 million. À la même date l’an dernier, le taux de remplissage national était de 31,89%. Il est aujourd’hui plus de deux fois supérieur.

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)