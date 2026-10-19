Infrastructures hydrauliques: le Maroc accélère la sécurisation de ses ressources en eau

Le Maroc poursuit résolument la mise en œuvre de ses grands projets d’infrastructures hydrauliques à travers la réalisation et la surélévation de 14 grands barrages, pour un investissement global dépassant 29 milliards de dirhams et une capacité de stockage prévisionnelle pouvant atteindre 5,038 milliards de m³.

L’état d’avancement des travaux varie d’un barrage à l’autre : certains sont entrés dans la phase finale de leur réalisation, tandis que d’autres n’en sont encore qu’au début. «L’achèvement de plusieurs d’entre eux est néanmoins attendu au cours des prochaines années, selon les données du bilan d’avancement des projets hydrauliques du Royaume», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 20 octobre.

En parallèle, neuf grands barrages ont déjà été réalisés, pour une capacité de stockage globale de deux milliards de m³. Il s’agit des barrages de Kaddoussa, Tiddas, Toudgha, Agdez, Fask, M’dez, Koudiat Borna et Ghiss, auxquels s’ajoute celui de Sakia El Hamra, qui a fait l’objet de travaux de reconstruction. Une opération de mobilisation précoce des eaux a également été lancée dans quatre barrages supplémentaires: Tamri, Aït Ziat, Sidi Abbou et Béni Azimane. Cette démarche vise à mieux tirer parti des nouvelles installations hydrauliques et à accroître les capacités de stockage des ressources en eau du Royaume.

Le programme national ne se limite toutefois pas aux seuls grands barrages: il englobe également les petits et moyens ouvrages. «La réalisation de 155 petits barrages est ainsi prévue entre 2022 et 2027, pour un investissement global de près de 6,2 milliards de dirhams», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

La Direction générale de l’hydraulique (DGH) avait par ailleurs lancé 11 appels d’offres pour la construction de barrages dans plusieurs provinces du Royaume, avec un budget prévisionnel global supérieur à 339 millions de dirhams. Les données des marchés publics révèlent que les projets concernés sont répartis sur huit provinces: Rehamna, Boulemane, Chefchaouen, Khouribga, Taroudant, Taourirt, Figuig et Zagora.