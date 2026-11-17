La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) donne, mercredi 18 novembre, le coup d’envoi officiel d’une nouvelle brigade de sécurité de terrain, à savoir l’Unité mobile de police de secours (UMPS) de la zone de sécurité Hay Hassani, relevant de la préfecture de police de Casablanca. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence sécuritaire sur le terrain et de la réponse aux attentes des habitants.

La création de cette unité mobile de sécurité intervient dans le cadre des célébrations marquant le 71e anniversaire de la Fête de l’Indépendance. Et en concrétisation de la stratégie visant à généraliser les brigades de police de secours à l’ensemble des zones de sécurité de la métropole. Cette approche globale a pour objectifs de rapprocher les services policiers des citoyens, de renforcer la couverture sécuritaire dans les grands ensembles résidentiels, et d’accompagner l’extension géographique et la croissance démographique rapide que connaît la capitale économique.

Sur le plan opérationnel, cette nouvelle brigade mobile a été connectée au système du Centre principal de commandement et de coordination de la préfecture de police de Casablanca, ainsi qu’à la salle de commandement et de coordination locale de la zone de sécurité de Hay Hassani. Ces centres gèrent le système de télécommunications via la ligne d’urgence 19, de même qu’ils pilotent le réseau de vidéosurveillance urbaine, garantissant ainsi la réception des informations préliminaires, l’orientation des patrouilles de terrain et la coordination de leurs interventions.

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Afin de garantir une intervention immédiate, cette nouvelle brigade dispose de tous les moyens de transport et d’intervention rapide, incluant des motos et des véhicules modernes équipés de systèmes de géolocalisation précis. Ces équipements technologiques visent à offrir une vitesse de réponse record et arriver sur les lieux d’intervention de manière immédiate, conformément aux délais réglementaires adoptés à l’échelle nationale.

Outre la rapidité et l’efficacité, les éléments de cette patrouille, qui opère en uniforme 24h/24, 7j/7 et par système de rotation, ont été dotés de moyens de communication sophistiqués et de caméras corporelles. Ces équipements techniques de pointe permettent de documenter l’ensemble des interventions sécuritaires sur le terrain, garantissant ainsi les plus hauts degrés de transparence et de professionnalisme dans le traitement des appels d’urgence émis par les citoyens.

Ce lancement concrétise l’engagement continu de la Direction générale de la sûreté nationale dans son plan global de développement des services policiers et de modernisation des unités de terrain. Ce plan vise à fournir tous les moyens matériels, incluant des véhicules modernes et rapides, qui améliorent les conditions de travail des fonctionnaires de police, tout en élevant la qualité de la réponse aux appels des usagers et en renforçant le sentiment de sécurité.