L’examen du PLF 2027 à la Chambre des conseillers démarre aujourd’hui. Le ministre des Finances fera un exposé, suivi d’un débat général animé par les groupes parlementaires. À la Chambre des représentants, la critique de l’opposition, qui reprochait au texte de se réduire à un simple document comptable, sans vision économique, n’est pas restée sans réponse, rapporte le quotidien dans son édition du mardi 17 novembre. Fouzi Lekjaâ a rejeté cette accusation en rappelant que les précédents projets de loi de finances avaient, au fil des décennies, essuyé des reproches similaires sans empêcher l’économie nationale de croître. Plusieurs recommandations comme la lutte contre les monopoles et la concentration économique, la transparence, la liberté de concurrence et l’amélioration du climat des affaires sont, selon lui, déjà intégrées dans le texte.

Le ministre a résumé la démarche du gouvernement en quelques points. Le premier concerne le rôle de l’État face au marché et à la sphère sociale, dont le débat oppose deux conceptions, «moins d’État» ou «plus d’État», c’est-à-dire l’ampleur de son intervention en matière de réglementation et de régulation, voire son retrait total au profit d’un marché laissé à sa propre dynamique. Or, derrière cette liberté absolue, se dessinent des rapports de force entre acteurs économiques, déterminés par leur poids et leur capacité d’influence. «Notre choix a donc été de garantir un équilibre permanent entre la liberté d’entreprendre et une intervention encadrée de l’État», a-t-il martelé, de manière à assurer la transparence et à préserver les droits de toutes les parties prenantes.

Le deuxième point est le soutien à l’initiative privée, appelée à devenir le principal moteur de l’investissement. L’objectif est de porter sa contribution aux deux tiers de l’investissement total, contre un tiers pour l’investissement public. Le troisième est la garantie d’une concurrence libre, loyale et équitable, avec plusieurs mesures: lutte contre les conflits d’intérêts via un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, lutte contre la rente, les privilèges, la corruption, les monopoles et la concentration économique. Le gouvernement veut aussi mettre fin à l’anarchie des intermédiaires et organiser les circuits de distribution, par une législation garantissant la transparence et définissant leurs prérogatives, tout en soutenant le développement des PME.

Fouzi Lekjaâ a également annoncé une révision globale de la politique agricole, pour répondre à plusieurs priorités stratégiques, en particulier l’adaptation aux changements climatiques et à la raréfaction de l’eau. Il a insisté sur la nécessité de garantir la souveraineté alimentaire tout en préservant un équilibre avec les exportations de produits agricoles. Il a promis de donner une forte impulsion au label «made in Morocco», afin de renforcer la production industrielle nationale en substituant des produits fabriqués localement à certains produits importés, avec un effet positif attendu sur la balance commerciale.

Pour le ministre, toutes ces orientations visent à créer une nouvelle dynamique économique, qui repose sur plusieurs leviers: l’encadrement, le soutien et la protection de l’initiative privée, en rupture avec la logique des privilèges et de la rente, la rationalisation de la gestion des ressources pour garantir leur durabilité, l’investissement dans de nouveaux secteurs industriels et de services appuyé sur une politique nationale du numérique, et un projet intégré de développement territorial. Cette vision se traduit par des dispositifs législatifs et réglementaires, dont certains existent déjà et d’autres sont en cours d’élaboration.