Une série d’opérations «coup de poing», plusieurs villes concernées: la féroce lutte des autorités contre «Lboufa», une drogue dure

Ces derniers temps, des acteurs de la société civile qui s’activent sur les réseaux sociaux ont mis en garde contre la prolifération d’une drogue, «Lboufa», dont la consommation sévit auprès des jeunes Casablancais.

Al Ahdath Al Maghribia relaie, ce mercredi 19 juillet, le fait que plusieurs vidéos diffusées sur la Toile mettent l’accent sur la dangerosité de cette drogue.

Les services de police de la Wilaya de Casablanca ont été très réactifs à ces appels, et ont mené des opérations coup de poing pour endiguer à leurs sources le trafic de stupéfiants et de psychotropes sous toutes leurs formes, et particulièrement le trafic de «Lboufa».

Des opérations similaires ont été menées dans les villes de Fès, Tanger, Tétouan et Meknès pour lutter contre ce trafic, mais aussi celui de la cocaïne, du haschisch et des comprimés psychotropes, ainsi que des bouteilles en plastique et des boîtes de bicarbonate de sodium, qui sont utilisés dans la fabrication de «Lboufa».

A Casablanca, une série d’opérations menées dans l’ancienne médina par les services de la Police judiciaire a permis d’arrêter 15 individus, dont deux étaient recherchés, à la suite de mandats d’arrêt nationaux qui avaient été lancés à leur encontre.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que les perquisitions effectuées par les enquêteurs ont permis de saisir plusieurs doses de cocaïne, de la «Lboufa» ainsi que plusieurs quantités de résine de cannabis, mais aussi des armes blanches et plusieurs sommes d’argent.

A l’issue de cette opération «coup de poing», Al Hassan Baghdadi, président de l’association nationale de lutte contre le tabagisme et la drogue, a déclaré aux médias que «Lboufa est fabriquée et écoulée par des migrants subsahariens».

Actuellement, cette drogue se propage de manière étrange parmi les jeunes, tout particulièrement après que des trafiquants ont commencé à la vendre aux abords des établissements scolaires.

Selon plusieurs sources interrogées par le quotidien, cette drogue bon marché est à la portée de tous. Comme toutes les autres drogues dures, «Lboufa» a des effets néfastes sur la santé, et pourrait même provoquer une mort subite.