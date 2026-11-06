Société

«La voie du retour»: une assistance juridique gratuite pour les habitants des camps de Tindouf

Vue aérienne des camps de Tindouf.

Le Club des avocats au Maroc annonce le lancement, à partir du 16 novembre 2026, d’un dispositif d’accompagnement juridique gratuit et confidentiel destiné aux femmes et aux hommes résidant dans les camps de Tindouf et souhaitant regagner le Maroc.

Par La Rédaction
Le 06/11/2026 à 13h05

Baptisée «خط العودة» (La voie du retour), cette initiative entend apporter une réponse juridique aux personnes vivant dans les camps de Tindouf qui souhaitent rentrer au Maroc, mais qui n’ont pas, jusqu’à présent, trouvé les conditions nécessaires pour concrétiser leur démarche.

Selon le Club des avocats au Maroc, ce dispositif repose sur un service gratuit et confidentiel d’information, d’orientation et d’accompagnement juridique. Il permettra aux personnes intéressées de mieux connaître leurs droits, de s’informer sur les procédures et les démarches légales liées à leur retour et de bénéficier des conseils nécessaires pour mener à bien leur projet.

L’initiative prévoit également la mise à disposition d’un espace sécurisé de communication, afin de permettre aux bénéficiaires potentiels de poser leurs questions et d’obtenir des réponses dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges.

L’entrée en service de «خط العودة» est prévue pour le 16 novembre 2026. À travers cette démarche, le Club des avocats au Maroc entend mettre son expertise juridique au service des personnes désireuses de regagner le territoire national, en leur offrant un cadre d’écoute et d’accompagnement à l’abri de toute exposition.

Par La Rédaction
Le 06/11/2026 à 13h05
#Sahara#Tindouf#Club des avocats du Maroc#Assistance juridique#Polisario#Maroc

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