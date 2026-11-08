Mohammedia: un nouveau corps en état de décomposition avancée découvert dans la forêt 33

La découverte macabre d’un nouveau corps en état de décomposition avancée dans la forêt 33 ravive les inquiétudes quant à une possible série de drames dans la région. Elle intervient peu de temps après l’affaire tragique des deux jeunes hommes originaires de la région, abattus par des barons présumés, qui a placé cette zone boisée au centre d’intenses investigations, écrit le quotidien Assabah dans son édition du lundi 9 novembre. Les éléments de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires, mobilisés dans le cadre d’un ratissage sécuritaire d’envergure, ont découvert cette dépouille lors de patrouilles visant à sécuriser les lieux et à dissiper les zones d’ombre persistantes.

Selon Assabah, le corps se trouvait dans un état de décomposition très avancée, laissant supposer que le décès remontait à une période déjà ancienne. Cet état a immédiatement conduit les services de sécurité à élargir considérablement le périmètre des recherches et des ratissages dans la forêt. L’objectif principal de cette extension des fouilles est de dissiper les rumeurs grandissantes et de vérifier l’hypothèse selon laquelle d’autres corps de personnes décédées dans des circonstances mystérieuses pourraient être dissimulés dans les environs.

Agissant sur les instructions du parquet général compétent, les autorités ont procédé au transfert de la dépouille vers la morgue du service de médecine légale. Le corps sera soumis à une autopsie minutieuse afin de déterminer les causes exactes de la mort ainsi que la date approximative du décès. Les experts chercheront également à identifier formellement la victime et à établir si le décès résulte d’un acte criminel ou d’autres causes.

Ces récents développements amplifient les craintes et les spéculations quant à la présence éventuelle d’autres victimes dissimulées au cœur de la forêt, notamment après la circulation d’informations non confirmées faisant état de la découverte de restes humains dans des sacs lors de précédentes opérations de ratissage. Le mystère entourant ce dossier a également conduit les autorités à établir un strict cordon de sécurité autour du site forestier. L’accès à certaines zones d’intervention a ainsi été restreint et les médias ont été tenus à l’écart, tandis que les enquêtes de terrain se poursuivent dans la plus stricte confidentialité concernant les résultats préliminaires, souligne Assabah.

Par ailleurs, des sources bien informées ont révélé l’arrestation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire du meurtre des deux jeunes hommes. Parallèlement, la région a connu une mobilisation sécuritaire sans précédent, avec la participation de 260 éléments de la Gendarmerie royale et de 58 membres des Forces auxiliaires. Ces forces ont mené des opérations ciblées dans la forêt et ses alentours, notamment des descentes et des perquisitions dans des repaires et des lieux soupçonnés d’abriter des activités illégales.

Ces interventions ont également permis la saisie de quantités supplémentaires de produits prohibés de diverses natures. Cette offensive d’envergure s’inscrit dans le cadre d’une campagne globale visant à tarir les sources des activités criminelles présumées dans l’ensemble de la région et à rétablir durablement un sentiment de sécurité chez les habitants. En attendant les conclusions officielles des expertises scientifiques et médico-légales, la population locale reste dans l’attente des résultats de cette vaste enquête, qui continue de connaître de nouveaux rebondissements.