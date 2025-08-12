Société

Un corps sans tête retrouvé dans un filet de pêche au large de Mdiq

Au large de Mdiq, des pêcheurs ont fait une découverte macabre: un corps humain sans tête pris dans leurs filets.

Revue de presseDes pêcheurs opérant au large de Mdiq, dans le nord du pays, ont eu la surprise macabre de leur vie. En remontant leur filet de pêche pour le vider des poissons capturés, ils ont découvert un corps humain sans tête et en décomposition avancée. S’agit-il d’un crime ou d’une mort accidentelle liée à l’immigration clandestine? Une enquête scientifique a été ouverte à Tétouan. Cette revue de presse est tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 12/08/2025 à 20h38

Dans son édition du mercredi 13 août, le quotidien Al Akhbar rapporte, en référence à des sources autorisées, que des pêcheurs qui opéraient au large de Mdiq, en pleine mer, ont repêché, avec une grosse capture de poisson, un corps humain sans tête.

Selon le journal, les pêcheurs ont immédiatement informé le capitaine de bord de leur bateau de pêche qui, à son tour, a alerté les autorités compétentes à Tétouan. Le bateau a reçu l’ordre d’appareiller immédiatement en direction du port de Mdiq, où les autorités sanitaires, judiciaires et sécuritaires ont constaté de visu cette découverte macabre.

Le corps, en décomposition avancée, a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Tétouan, où un médecin légiste ainsi qu’une équipe de la police scientifique sont à l’œuvre pour déterminer les causes de ce décès. Il s’agirait éventuellement de déterminer s’il y a ou non des traces de violences et d’expliquer comment la tête a été séparée du reste du corps (égorgement).

C’est l’identification du corps qui pourrait clarifier les circonstances de ce drame. En effet, deux pistes sont actuellement privilégiées par les enquêteurs: celle d’un crime, accompagné d’une double tentative de le camoufler en séparant la tête du corps et en jetant ce dernier en mer, et celle d’une mort accidentelle suite à une tentative d’immigration illégale vers l’Europe. Surtout que de nombreux cas de repêchage de clandestins ont été enregistrés ces derniers mois dans la même zone.

Le parquet a ordonné une enquête approfondie sur ce drame et attend les résultats pour déterminer s’il y aura lieu d’engager des poursuites criminelles ou non.

Par La Rédaction
Le 12/08/2025 à 20h38

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Meknès. Un corps sans tête retrouvé dans un appartement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: un corps calciné retrouvé dans l’espace «Beggar», près de la gare routière Oulad Ziane

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: Un corps calciné livre ses secrets

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Settat: un corps en décomposition avancée met la police en état d’alerte

Articles les plus lus

1
Très cher Maroc! (2)
2
Le Maroc et l’Afrique
3
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
4
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
5
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
6
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
7
De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna
8
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
Revues de presse

Voir plus