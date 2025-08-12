Un corps sans tête retrouvé dans un filet de pêche au large de Mdiq

Au large de Mdiq, des pêcheurs ont fait une découverte macabre: un corps humain sans tête pris dans leurs filets.

Dans son édition du mercredi 13 août, le quotidien Al Akhbar rapporte, en référence à des sources autorisées, que des pêcheurs qui opéraient au large de Mdiq, en pleine mer, ont repêché, avec une grosse capture de poisson, un corps humain sans tête.

Selon le journal, les pêcheurs ont immédiatement informé le capitaine de bord de leur bateau de pêche qui, à son tour, a alerté les autorités compétentes à Tétouan. Le bateau a reçu l’ordre d’appareiller immédiatement en direction du port de Mdiq, où les autorités sanitaires, judiciaires et sécuritaires ont constaté de visu cette découverte macabre.

Le corps, en décomposition avancée, a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Tétouan, où un médecin légiste ainsi qu’une équipe de la police scientifique sont à l’œuvre pour déterminer les causes de ce décès. Il s’agirait éventuellement de déterminer s’il y a ou non des traces de violences et d’expliquer comment la tête a été séparée du reste du corps (égorgement).

C’est l’identification du corps qui pourrait clarifier les circonstances de ce drame. En effet, deux pistes sont actuellement privilégiées par les enquêteurs: celle d’un crime, accompagné d’une double tentative de le camoufler en séparant la tête du corps et en jetant ce dernier en mer, et celle d’une mort accidentelle suite à une tentative d’immigration illégale vers l’Europe. Surtout que de nombreux cas de repêchage de clandestins ont été enregistrés ces derniers mois dans la même zone.

Le parquet a ordonné une enquête approfondie sur ce drame et attend les résultats pour déterminer s’il y aura lieu d’engager des poursuites criminelles ou non.