Société

Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants et de séquestration entre Nador et Guercif

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Revue de presseUne opération sécuritaire menée conjointement par les services de la police judiciaire de Nador et de Guercif, avec l’appui de la DGST, a abouti à l’interpellation de quatre frères soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie de candidats à l’émigration irrégulière, la séquestration et le vol avec violence. Les investigations ont également révélé que les suspects faisaient l’objet de plusieurs avis de recherche à l’échelle nationale pour des affaires criminelles de différentes natures. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 12/11/2026 à 18h45

La coordination entre les services de la police judiciaire de Nador et de Guercif et les éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a permis l’arrestation, mardi dernier, de quatre frères soupçonnés d’être impliqués dans les activités d’un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie de candidats à l’émigration irrégulière, la séquestration et le vol avec violence.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause auraient mis au point un mode opératoire consistant à faire miroiter à leurs victimes la possibilité d’organiser des traversées clandestines vers l’Europe. «Une fois leur confiance gagnée, ils les attiraient dans des lieux déterminés, où elles étaient séquestrées, violentées, puis dépouillées de leurs effets personnels», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce vendredi 13 novembre.

Après avoir localisé les suspects, les services de sécurité sont intervenus simultanément dans plusieurs endroits, notamment à Nador, à Zaïo, à Guercif et dans le village d’Arekmane, où ils ont procédé à leur interpellation.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la saisie de plusieurs armes blanches, de plaques d’immatriculation présumées falsifiées ainsi que de téléphones portables contenant des traces numériques susceptibles de documenter les activités criminelles du réseau. Les enquêteurs ont également mis la main sur des montres, des cartes SIM, une somme d’argent soupçonnée de provenir des activités illicites des mis en cause ainsi que sur d’autres équipements téléphoniques.

Par ailleurs, la vérification de l’identité des personnes arrêtées dans les bases de données de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a révélé qu’ils faisaient l’objet de plusieurs avis de recherche à l’échelle nationale, émis par les services de la Gendarmerie royale et de la police judiciaire d’Oujda, de Berkane et de Nador.

«Les investigations ont également fait naître des soupçons quant à leur implication dans d’autres affaires criminelles, notamment des homicides volontaires, des tentatives de meurtre, des escroqueries, des falsifications et des vols», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, avant d’être déférés devant le procureur général du Roi, chargé de déterminer la nature exacte des faits qui leur sont reprochés et d’approfondir les investigations afin d’élucider l’ensemble des circonstances et des ramifications de cette affaire.

Par Hassan Benadad
Le 12/11/2026 à 18h45

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