Démantèlement d’un vaste réseau de trafic de migrants marocains

Dans le cadre de la coopération sécuritaire entre l’Europe et le Royaume, et une parfaite coordination entre les services sécuritaires espagnols, français et l’Europol, un vaste réseau de trafic de migrants a été démantelé dans la péninsule ibérique, entre les 13 et 16 juin derniers.

Ce réseau criminel opérait depuis le Maroc, l’Espagne, la France, la Belgique et le Royaume-Uni pour installer enfin du parcours les migrants dans la péninsule ibérique.

«Pas moins de 68 opérations ont été effectuées par cette organisation criminelle pour assurer le déplacement clandestin de plus de 500 personnes, dont des mineurs, dans des conditions inhumaines et extrêmement dangereuses», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 8 juillet.

Ces migrants, dont la plupart sont des ressortissants marocains et algériens, sont déplacés clandestinement à travers ces circuits infernaux en contrepartie des sommes d’argent variant entre 350 et 1500 euros.

L’enquête qui a débuté en avril 2023, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, a révélé que l’organisation criminelle, qui dispose d’une expertise dans ce trafic et une logistique sophistiquée, empruntait deux voies pour transporter les migrants clandestins.

Il s’agit d’une voie terrestre depuis Almería et Murcie et d’une autre aérienne, exploitant les vols commerciaux reliant le Royaume au Royaume-Uni.

Ainsi, les migrants atterrissent au Royaume-Uni, en tant que touristes avant d’être déplacés clandestinement vers la France où ils étaient installés dans des habitations surpeuplées et dans des conditions inhumaines, en attendant le moment de leur transfert vers l’Espagne, explique le quotidien.

Pendant le circuit infernal, les migrants étaient dissimulés dans des fourgonnettes, des camions de transport et d’autres véhicules équipés à cette fin, indiquent les mêmes sources.

Lors de la descente effectuée par les services sécuritaires compétents, il a été procédé à l’arrestation de sept personnes, quatre en Espagne et trois en France, dont les principaux dirigeants et transporteurs de cette organisation criminelle.

De même, il a été procédé à la saisie des sommes d’argent en euros, dirhams et livres sterling, des équipements et des téléphones portables, en plus des documents de transfert d’argent pour monnayer les opérations.

L’opération de démantèlement de cette dangereuse bande criminelle, ayant mobilisé pas moins de 100 agents de police, s’inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire entre le Maroc, l’Espagne et la France en vue de lutter contre toutes les formes de la criminalité transnationale, souligne Al Ahdath Al Maghribia.