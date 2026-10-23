Société

Martil: un réseau de séquestration et de vol démantelé, cinq personnes interpellées

عصابة، إيقاف، عملية أمنية

Lors d’une interpellation. (Photo d'illustration)

Cinq personnes, dont un intermédiaire immobilier, ont été interpellées à Martil dans le cadre du démantèlement d’un réseau soupçonné de séquestration et de vol sous la menace. Les victimes étaient attirées dans un appartement par de prétendus services d’escorte proposés sur une application mobile, avant d’être dépouillées sous la contrainte.

Par La Rédaction
Le 23/10/2026 à 13h45

Les éléments de la police de Martil, relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, ont mené une opération coup de poing ayant permis le démantèlement d’un réseau criminel dangereux. Quatre individus, dont deux jeunes femmes, ainsi qu’un intermédiaire immobilier ont été interpellés pour leur implication présumée dans des affaires de racolage en ligne, escroquerie et vol sous la menace.

Le réseau suivait un mode opératoire bien rodé. L’une des suspectes utilisait une application mobile proposant de prétendus services d’escorte pour attirer les victimes dans un appartement situé dans un quartier populaire de Martil. Sur place, celles-ci étaient prises au piège et dépouillées, sous la contrainte, de leur argent et de leurs effets personnels.

Lire aussi : Fès: démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie via la création de sociétés fictives

Les investigations de terrain et les expertises techniques menées par la police judiciaire ont permis de localiser l’appartement où les quatre principaux suspects ont été interpellés en flagrant délit. Un intermédiaire immobilier, soupçonné d’avoir facilité la location du logement et apporté un soutien logistique au réseau, a également été appréhendé dans le prolongement de l’opération.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de recenser les victimes du réseau et de déterminer le rôle de chacun dans les faits reprochés.

Par La Rédaction
Le 23/10/2026 à 13h45
#DGSN#Investigations#Arrestation#séquestration#Vol#Martil

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