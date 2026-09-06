Saisie de 600 kg de viande avariée à Sidi Hajjaj: démantèlement d’une boucherie clandestine

Les services de la Gendarmerie Royale relevant de Sidi Hajjaj Oulad Hassar ont mis un terme définitif aux agissements d’un commerçant peu scrupuleux qui avait transformé sa boucherie en une véritable plaque tournante de distribution de viandes impropres à la consommation. «Mus par la recherche d’un profit rapide et illégal, les responsables de cet établissement n’ont pas hésité à faire prévaloir l’appât du gain sur la sécurité sanitaire des citoyens, exposant les habitants de la région à de graves risques d’intoxication et de maladies infectieuses», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 7 septembre.

L’opération s’est déroulée au niveau du lotissement Al-Aalia, situé dans la province de Médiouna. C’est à la suite d’investigations poussées et de renseignements précis que les forces de l’ordre ont pris en flagrant délit le propriétaire du local commercial. Ce dernier détenait et commercialisait de la viande rouge dans des conditions d’hygiène désastreuses. Les observations effectuées sur place ont révélé des pièces de viande stockées dans un environnement totalement inadapté, arborant une teinte verdâtre tirant sur le bleu, signe univoque d’une décomposition avancée. Une odeur nauséabonde et insoutenable se dégageait du local, attirant des essaims de mouches et témoignant de l’état de putréfaction avancée des stocks, lit-on.

La descente d’inspection surprise, menée par une commission mixte regroupant les éléments de la Gendarmerie Royale, l’autorité locale, la police administrative ainsi que les inspecteurs de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, en présence du commandant de l’annexe administrative et des agents de la force publique, a permis la saisie d’environ six cents kilogrammes de viande corrompue. «L’examen vétérinaire minutieux réalisé sur-le-champ a confirmé que la totalité de la marchandise représentait un danger imminent pour la santé publique, rendant impérative son élimination immédiate», écrit Assabah.

L’enquête a révélé que ces viandes impropres étaient destinées à être écoulées sur le marché local en lieu et place d’une destruction légale et réglementaire. Le boucher privilégiait l’attrait de prix défiant toute concurrence afin d’attirer une clientèle crédule, séduite par l’illusion d’une bonne affaire financière sans se douter de la menace directe qui pesait sur sa santé et sa vie. Cette stratégie commerciale frauduleuse avait généré un engouement important autour du commerce, incitant les consommateurs à négliger les critères élémentaires de qualité et d’origine des produits qu’ils achetaient.

Immédiatement alerté des détails de l’affaire, le Parquet général compétent a ordonné la confiscation de l’intégralité de la marchandise saisie et sa destruction en respectant les protocoles sanitaires stricts pour éviter toute contamination ultérieure. Une infraction a été formellement dressée à l’encontre du propriétaire de l’établissement, scellant la fermeture administrative immédiate du local commercial. En parallèle, les enquêteurs de la Gendarmerie Royale ont ouvert une information judiciaire approfondie afin de retracer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, d’identifier la provenance exacte des bêtes ainsi que les circuits d’abattage et de transport clandestins. L’ensemble des individus impliqués dans ce réseau sera déféré devant la justice compétente afin de répondre de leurs actes conformément aux dispositions légales en vigueur.