Coupure d’électricité à Casablanca: le courant rétabli en trois heures, une prouesse selon le porte-parole du gouvernement

Samir Belfkih, porte-parole du gouvernement, est revenu sur la coupure d’électricité qui a plongé plusieurs quartiers de Casablanca dans le noir mercredi soir. (Y.Mannan/Le360)

«Les lignes de très haute tension ont été endommagées par les fortes rafales de vent qui se sont abattues sur la zone», a confirmé le ministre. Il a précisé qu’«il s’agit peut-être d’une première, les trois câbles assurant les alimentations principale et de secours étant tombés simultanément», soulignant ainsi le caractère exceptionnel de l’incident.

Le porte-parole a également souligné la rapidité du rétablissement du courant, qu’il a comparée à des situations similaires survenues dans d’autres pays de la région, où les coupures auraient parfois duré jusqu’à 15 heures.

«Rétablir le courant en trois heures dans une ville de la taille de Casablanca a nécessité des efforts considérables. C’est une grande fierté, car dans des pays voisins, l’électricité a été coupée pendant 10, 12, voire 15 heures», a souligné Samir Belfkih.

Le porte-parole a toutefois reconnu l’ampleur des perturbations provoquées par cet incident dans une ville de 7 millions d’habitants. La coupure a notamment affecté les hôpitaux, les cliniques, les entreprises, les transports et les réseaux Internet.

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«Il s’agit d’un cas exceptionnel. Casablanca a déjà connu de violentes rafales de vent, mais n’avait encore jamais enregistré de coupure d’électricité d’une telle ampleur», a poursuivi le porte-parole. Il a également fait état de dégâts causés par «les précipitations, les vents et cette situation particulière» dans plusieurs villes, notamment à Casablanca et jusqu’à Khémisset.

Il a enfin salué l’ensemble des intervenants qui se sont mobilisés tout au long de la soirée de mercredi, jusqu’au rétablissement complet de la situation.