Casablanca: le courant électrique rétabli après quatre heures de coupure provoquée par la tempête Charles

- Le siège de la wilaya de Casablanca-Settat, où une cellule de crise a été installée dès le début de la coupure électrique pour coordonner les interventions.. DR

Casablanca retrouve enfin sa lumière. Après plusieurs heures de perturbations, l’alimentation électrique a été entièrement rétablie dans les quartiers touchés par la coupure géante survenue ce mercredi peu après 17h, à la suite du passage de la tempête Charles.

Ce rétablissement a été rendu possible grâce à une forte mobilisation des équipes de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat (SRM), en coordination avec les autorités de la ville.

Pour rappel, cette importante panne avait plongé dans le noir plusieurs quartiers de la métropole, notamment le Maârif, Sidi Maârouf, Anfa, Californie, Hay Hassani et Dar Bouazza.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

À l’origine de cet incident, la tempête Charles, qui a touché plusieurs lignes électriques autour de Casablanca, affectant notamment l’alimentation des postes de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. La perturbation de ces installations stratégiques avait entraîné une interruption de la distribution de l’électricité à grande échelle.

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Face à l’ampleur de l’incident, une cellule de crise a été mise en place immédiatement et s’est réunie au siège de la wilaya de Casablanca-Settat dès le début de la panne. Cette réunion s’est tenue en présence du wali, Mohamed Mhidia, et du directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane, ainsi que des différents intervenants concernés par la gestion et l’exploitation du réseau électrique.

Cette coordination a permis de suivre l’évolution de la situation et de mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires pour accélérer les interventions et rétablir le courant dans les meilleurs délais, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles.