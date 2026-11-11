Société

Casablanca: le courant électrique rétabli après quatre heures de coupure provoquée par la tempête Charles

Wilaya de la région Casablanca-Settat.

- Le siège de la wilaya de Casablanca-Settat, où une cellule de crise a été installée dès le début de la coupure électrique pour coordonner les interventions.. DR

L’alimentation électrique a été entièrement rétablie vers 21h dans les quartiers de Casablanca touchés, mercredi, par une importante coupure provoquée par la tempête Charles. Une forte mobilisation des équipes de l’ONEE et de la SRM Casablanca-Settat, en coordination avec les autorités locales, a permis de remettre en service le réseau. Le360 apprend qu’une cellule de crise avait été installée dès le début de l’incident au siège de la wilaya, en présence du wali Mohamed Mhidia et du patron de l’ONEE, Tarik Hamane.

Par Wadie El Mouden
Le 11/11/2026 à 21h55

Casablanca retrouve enfin sa lumière. Après plusieurs heures de perturbations, l’alimentation électrique a été entièrement rétablie dans les quartiers touchés par la coupure géante survenue ce mercredi peu après 17h, à la suite du passage de la tempête Charles.

Ce rétablissement a été rendu possible grâce à une forte mobilisation des équipes de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat (SRM), en coordination avec les autorités de la ville.

Pour rappel, cette importante panne avait plongé dans le noir plusieurs quartiers de la métropole, notamment le Maârif, Sidi Maârouf, Anfa, Californie, Hay Hassani et Dar Bouazza.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

À l’origine de cet incident, la tempête Charles, qui a touché plusieurs lignes électriques autour de Casablanca, affectant notamment l’alimentation des postes de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. La perturbation de ces installations stratégiques avait entraîné une interruption de la distribution de l’électricité à grande échelle.

Lire aussi : EN DIRECT. Intempéries: suivez l’évolution de la situation

Face à l’ampleur de l’incident, une cellule de crise a été mise en place immédiatement et s’est réunie au siège de la wilaya de Casablanca-Settat dès le début de la panne. Cette réunion s’est tenue en présence du wali, Mohamed Mhidia, et du directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane, ainsi que des différents intervenants concernés par la gestion et l’exploitation du réseau électrique.

Cette coordination a permis de suivre l’évolution de la situation et de mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires pour accélérer les interventions et rétablir le courant dans les meilleurs délais, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Par Wadie El Mouden
Le 11/11/2026 à 21h55
#Électricité#Casablanca#Maroc#coupure d'électricité

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