Société

Casablanca plongée dans le noir: les explications de la SRM

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadrouz/Le360)

La ville de Casablanca a été plongée dans le noir ce mercredi en fin d’après-midi. Selon la SRM Casablanca-Settat, un incident sur les lignes Très Haute Tension de l’ONEE, causé par les rafales de vent et les orages, est à l’origine de la coupure. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 11/11/2026 à 20h20

Casablanca a basculé dans l’obscurité ce mercredi 11 novembre 2026, à l’heure où des milliers de salariés quittaient leurs bureaux. À 16h48, un incident est survenu sur les lignes Très Haute Tension (HTB) du réseau national de transport d’électricité, géré par l’ONEE. Contactée par Le360, la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat explique qu’il a été provoqué par les rafales de vent et les orages qui frappent la région.

Cet incident «a entraîné l’interruption de l’alimentation électrique de plusieurs postes sources de la SRM Casablanca-Settat, desservant plusieurs quartiers de Casablanca, notamment le centre-ville, Maârif, El Fida, Aïn Chock, Ben M’sick, Sebata, Sidi Othmane, Hay Hassani, ainsi que certaines zones de la province de Nouaceur dont Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza».

Dès le début de l’incident, la SRM Casablanca-Settat indique avoir «immédiatement activé son dispositif de gestion de crise et mobilisé ses équipes, en coordination avec l’ONEE, afin d’engager les actions nécessaires pour le rétablissement du service. Aussi, des manœuvres ont été opérées sur le réseau Moyenne Tension de la SRM Casablanca-Settat pour limiter les impacts de l’incident».

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le courant est revenu au centre-ville, au quartier Bourgogne, à Drabna, à Moulay Abdellah, à Hay Chabab et à la Californie (Aïn Chock). À Sidi Maarouf, le rétablissement n’est que partiel.

La coupure a provoqué d’importantes perturbations, d’autant qu’elle est survenue en pleine heure de sortie des bureaux. Le360 a constaté de visu les conséquences de cette interruption de l’alimentation électrique. Le tramway s’est retrouvé à l’arrêt, tandis que les feux de signalisation ont cessé de fonctionner, compliquant considérablement la circulation.

Sur les principaux boulevards de la métropole, les embouteillages se sont rapidement multipliés, avec une circulation quasiment paralysée sur certains axes. Dans les immeubles, les ascenseurs se sont également retrouvés à l’arrêt. Seuls quelques établissements, notamment les sièges de banques et de compagnies d’assurance, ont conservé leur éclairage. Dans les rues plongées dans l’obscurité, les sirènes des ambulances ont ajouté à l’inquiétude ambiante.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

Par Hajar Kharroubi
Le 11/11/2026 à 20h20
#Casablanca#courant#coupure#SRM Casablanca-Settat

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