Société

Coupure d’électricité à Casablanca: un incident exceptionnel d’une intensité rare, selon l’ONEE

Des lignes électriques aériennes à très haute tension. (Photo d'illustration)

La tempête Charles, qui sévit dans plusieurs régions de la côte atlantique nord du Royaume, a provoqué, mercredi 11 novembre 2026, une coupure d’électricité à Casablanca et dans certaines zones de la province de Nouaceur. L’alimentation électrique de l’ensemble des postes sources concernés a été totalement rétablie à 20h54, indique un communiqué de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Par La Rédaction
Le 12/11/2026 à 08h11

Dans un communiqué, l’ONEE précise que la coupure est survenue à 16h55 et a affecté plusieurs quartiers de Casablanca, notamment le centre-ville, Mâarif, El Fida, Aïn Chock, Ben M’sick, Sbata, Sidi Othmane et Hay Hassani, ainsi que certaines zones de la province de Nouaceur, dont Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza.

Cet incident «exceptionnel», causé par les rafales de vent et les orages qui ont frappé la région, a endommagé simultanément quatre lignes électriques distinctes de 225 kV assurant les alimentations principale et de secours des postes sources d’Ouled Haddou et de Dar Bouazza. L’ONEE souligne qu’il s’agit d’un événement d’une intensité rare.

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Dès la survenue de l’incident, l’Office a activé sa cellule de crise et mobilisé ses équipes techniques afin d’engager les interventions nécessaires au rétablissement de l’alimentation électrique. Ces opérations ont permis un retour partiel du courant à partir de 18h23, avant le rétablissement complet de l’alimentation de l’ensemble des postes sources concernés à 20h54, ajoute la même source.

Un agent de l’ONEE mobilisé pour rétablir le courant après le passage de la tempête Charles.

Menées en étroite coordination avec les autorités locales et la Société régionale multiservices Casablanca-Settat, ces interventions ont été réalisées dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

L’ONEE présente ses excuses aux citoyens et aux usagers affectés par les désagréments occasionnés par cet incident exceptionnel et indépendant de sa volonté. L’Office affirme par ailleurs maintenir son dispositif de vigilance renforcé jusqu’à la fin de cet épisode météorologique.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

Par La Rédaction
Le 12/11/2026 à 08h11
#ONEE#SRM Casablanca-Settat#Casablanca#Tempête Charles

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