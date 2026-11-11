Tempête Charles à Casablanca: un mort et un blessé grave après l’effondrement d’un mur de lycée à Salmia

Les dégâts provoqués par la tempête Charles à Casablanca prennent une tournure dramatique. Le360 apprend qu’un homme a perdu la vie et qu’une autre personne a été grièvement blessée à la suite de l’effondrement d’un mur du lycée Abdellah Guennoune, situé à proximité de la ferraille de Salmia.

Selon les informations recueillies par Le360, le mur, qui jouxte les espaces sportifs de l’établissement scolaire, s’est écroulé vers 18 heures, au moment où les premières fortes rafales de vent s’abattaient sur la région de Casablanca, ce mercredi 11 novembre.

Plusieurs personnes, qui ont l’habitude de proposer leurs services aux commerçants de la ferraille et de s’installer aux abords de ce mur, se trouvaient sur les lieux au moment du drame. Elles ont été prises au piège lorsque la structure s’est brutalement effondrée. Le bilan fait état d’un décès et d’un blessé dont l’état est jugé grave. Ce dernier a été évacué vers les urgences.

La chute du mur a également écrasé un véhicule stationné à proximité. Ce drame constitue l’un des premiers bilans humains des intempéries qui ont touché la métropole.

Effondrement d’un mur à Salmia à la suite de violentes rafales de vent. (K.Essalak/Le360)

Cet accident survient au terme d’une journée particulièrement éprouvante pour les Casablancais. De fortes rafales de vent, accompagnées de conditions météorologiques fortement perturbées, ont frappé la région, occasionnant plusieurs dégâts matériels et désagréments.

La tempête a notamment provoqué une importante coupure d’électricité, survenue peu après 17 heures et qui a affecté de nombreux quartiers de Casablanca, notamment Californie, Sidi Maârouf, Hay Hassani, Maârif, Bourgogne et plusieurs secteurs du centre et du sud de la métropole.

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À l’origine de ces perturbations, des incidents ayant affecté les postes électriques de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. Les équipes de la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat et de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable ont été mobilisées pour rétablir progressivement l’alimentation électrique. Le courant a été rétabli progressivement dans les différents secteurs, avec un retour à la normale signalé vers 21 heures, soit après près de quatre heures de coupure.

Face à l’ampleur des perturbations, une cellule de crise a été mise en place au siège de la wilaya de la région Casablanca-Settat. Une réunion s’y est tenue sous la supervision du wali, Mohamed Mhidia, en présence notamment du directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane, et des responsables concernés par la gestion des réseaux et des infrastructures.

Les perturbations n’ont pas épargné le port de Casablanca. Face aux conditions météorologiques défavorables et aux vents violents, les mouvements des navires ont été affectés. Plusieurs bâtiments ont dû quitter le port pour être placés en rade, entraînant une suspension des opérations portuaires.