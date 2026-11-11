Tempête «Charles»: les cours suspendus dans dix provinces et préfectures

Walis, gouverneurs et responsables territoriaux sont en alerte maximale depuis mercredi, et jusqu’à vendredi, en raison de la tempête «Charles». C’est ce que rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 12 novembre. Le Maroc est touché par une dépression atlantique active, accompagnée de fronts instables et de masses d’air humide venues de l’océan. Elle devrait toucher plusieurs régions, avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 110 mm et des vents de 80 à 90 km/h.

Face aux avertissements de la Direction générale de la météorologie (DGM), les cours ont été suspendus dans les établissements publics et privés de dix provinces et préfectures: Taounate, Taza, Chefchaouen, Tétouan, Taroudant, Agadir Ida-Outanane, Inezgane-Aït Melloul, Chtouka-Aït Baha, Tiznit et la préfecture de M’diq-Fnideq. Cette mesure vise à garantir la sécurité des élèves et des personnels éducatifs et administratifs.

La durée de la suspension varie selon les provinces, entre l’après-midi de mercredi et la journée entière de jeudi. À Taounate et Taza, les directions provinciales de l’Éducation nationale ont suspendu les cours dès mercredi dans tous les établissements, conformément au bulletin d’alerte n°236 de la DGM et en coordination avec les autorités locales et les cellules de veille. À Taounate, la mesure s’étend aux unités du préscolaire et aux centres d’éducation non formelle, avec une reprise prévue vendredi. Des décisions similaires ont été prises à Tétouan, Chefchaouen et M’diq-Fnideq.

Dans la région Souss-Massa, cinq directions provinciales ont suspendu les cours: Agadir Ida-Outanane, Taroudant, Inezgane-Aït Melloul, Chtouka-Aït Baha et Tiznit. À Taroudant, la suspension a pris effet mercredi à midi, tandis qu’à Agadir Ida-Outanane elle couvre l’après-midi de mercredi et toute la journée de jeudi.

Le bulletin de vigilance orange de la DGM annonce des pluies et des orages localement forts, avec possibilité de grêle. Les cumuls pourraient atteindre 80 à 110 mm dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceïma, Tétouan, Essaouira, Agadir Ida-Outanane, Inezgane-Aït Melloul et Chtouka-Aït Baha. Ils seraient de 40 à 80 mm à Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra, Taza, Ouezzane et Taroudant.

Des rafales de 90 à 100 km/h sont également attendues, notamment à Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceïma, Tanger-Assilah, Chefchaouen et Tétouan.

La DGM appelle les citoyens à la prudence, en particulier dans les zones concernées par les fortes pluies et les vents violents. Elle recommande de s’éloigner des oueds, des cours d’eau et des dépressions où l’eau peut s’accumuler, et de rester vigilant sur la route, la visibilité pouvant être réduite par la poussière.