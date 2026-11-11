Société

Alerte Météo. Pluies ou averses localement fortes et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

De fortes averses orageuses sont attendues dans plusieurs provinces.

Des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont attendues, de mercredi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM)

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 14h01

Oscillant entre 80 et 110 mm, ces pluies ou averses localement fortes sont prévues, de mercredi à 12h00 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul et Chtouka-Ait Baha, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (40 à 80 mm) est également prévu, durant la même période, dans les provinces de Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra, Taza, Ouezzane et Taroudant.

Ces pluies ou averses, avec des cumuls de 20 à 40 mm, devraient également toucher les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Driouch, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khémisset, Sidi Slimane, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Mohammedia, Casablanca, Benslimane, Nouaceur, Médiouna, Berrechid, El Jadida, Settat, Sidi Bennour, Khouribga, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra, Azilal, Safi, Youssoufia, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Al Haouz, Chichaoua, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya.

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Par ailleurs, de fortes rafales de vent (90 à 100 km/h) avec chasse-poussières locales sont attendues, mercredi de 12h00 à 23h00, dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.

Le même phénomène (80 à 90 km/h) est prévu, durant la même période, dans les provinces de Rehamna, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Khouribga, Rabat, Berrechid, Benslimane, Guercif, Errachidia, Skhirate-Témara, Salé, Nouaceur, Mohammedia, Médiouna, Casablanca, Kénitra, Marrakech, M’diq-Fnideq, Larache, Fahs-Anjra, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Figuig et Khémisset, a conclu la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 14h01
#Alerte Météo#Météo#Chasse-poussières#Pluies#Averses orageuses

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