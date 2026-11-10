Société

Alerte météo. Pluies ou averses localement fortes avec risque de fortes rafales dans plusieurs provinces

De la pluie. (Photo d'illustration)

Des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont prévues, du mercredi au jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/11/2026 à 13h22

Oscillant entre 80 et 110 mm, ces pluies ou averses localement fortes sont prévues, de mercredi à 12h00 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Taza, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Tétouan, Sidi Kacem et Taounate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ces pluies ou averses (50 à 80 mm), sont également prévues, de mercredi à 13h00 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Kénitra, Essaouira, Larache et Sidi Slimane, et de mercredi de 17h00 à jeudi à 12h00, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Rabat, Salé et Skhirat-Témara.

Ce même phénomène (30 à 50 mm) devra également toucher, de mercredi à 12h00 à jeudi à 12h00, les provinces de M’diq-Fnideq, Tanger-Assilah et Fahs-Anjra et de mercredi à 17h00 à jeudi à 12h00, les provinces de Safi, El Jadida, Nouaceur, Mohammédia, Mediouna, Casablanca, Berrechid, Benslimane, Fès, El-Hajeb, Ifrane, Sefrou, Tiznit, Moulay Yacoub, Meknès, Khémisset, Sidi Bennour, Inezgane-Ait-Melloul, Taroudant et Chtouka Ait-Baha.

Mercredi de 12h00 à 23h00, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (90 à 100 km/h), sont par ailleurs attendues dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.

Le même phénomène (80 à 90km/h) est prévu dans les provinces d’Errachidia, Figuig, Mediouna, M’diq-Fnideq, Kénitra, Berrechid, Benslimane, Casablanca, Mohammédia, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Guercif, Fahs-Anjra et Larache, relève la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/11/2026 à 13h22
#Alerte météo#DGM#Pluie#Averses#Vent

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