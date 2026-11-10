Voici ce que nous réserve la météo cette semaine

Le Maroc connaîtra plusieurs jours de temps instable, avec des pluies parfois abondantes et de fortes rafales de vent dans plusieurs régions. La dégradation devrait s’accentuer mercredi, avec des précipitations fortes à très fortes attendues dans le Rif, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Mardi et mercredi: un épisode pluvieux particulièrement marqué dans le Rif

Mardi, des pluies éparses sont attendues sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, dans le Souss ainsi que dans les régions voisines. Des averses sont également attendues dans le sud-est de l’Oriental, le Saïss et l’Anti-Atlas. Des rafales de vent assez fortes concerneront notamment le Rif, le sud-est de l’Oriental, les Chiadma, les plaines centrales et le sud du Haut Atlas.

Les précipitations devraient gagner en intensité mercredi. Le Rif sera particulièrement concerné par des pluies et averses fortes à très fortes. Des précipitations fortes sont également prévues à Tanger, dans le Loukkos, à l’ouest de la façade méditerranéenne et dans le nord du Gharb.

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Des pluies toucheront aussi le reste du Gharb, Abda, les Chiadma, la Chaouia, les Doukkala, les plateaux des phosphates, Oulmès, les autres secteurs de la façade méditerranéenne, les reliefs de l’Atlas et le Souss. Le nord-ouest des provinces sahariennes pourrait également connaître des averses éparses.

Ces précipitations seront accompagnées de fortes rafales de vent sur les plaines atlantiques centrales, le sud du Haut Atlas, le Rif et les côtes atlantiques nord. Des vents assez forts sont aussi attendus dans l’Oriental, le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes, avec un risque de soulèvement de poussière par endroits.

Côté températures, les maximales varieront mardi entre 32 et 37°C dans le sud et l’est des provinces sahariennes, contre 6 à 14°C dans le Rif et sur les reliefs de l’Atlas. Mercredi, une légère hausse est prévue dans les plaines intérieures, sur la façade méditerranéenne, l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes.

Jeudi et vendredi: les précipitations persistent dans plusieurs régions

La journée de jeudi restera marquée par des conditions instables. Des pluies et averses parfois orageuses sont attendues dans le Nord et le Centre, sur les reliefs de l’Atlas, dans le Rif et à l’intérieur du Souss. Des précipitations locales sont également prévues dans le nord des provinces sahariennes, tandis que quelques gouttes pourraient tomber dans le nord de l’Oriental.

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Des rafales de vent assez fortes concerneront encore Tanger, le Rif, le Moyen Atlas, l’Oriental et le Sud-Est. Les températures connaîtront une baisse dans le nord de l’Oriental, le bassin de la Moulouya, les reliefs de l’Atlas, les régions occidentales voisines et les provinces sahariennes.

Vendredi, les pluies devraient se concentrer principalement sur le Rif et le nord-ouest du Royaume, sous un ciel parfois nuageux.

À partir de samedi: une amélioration progressive du temps

Un changement de temps est attendu à partir de samedi, avec une amélioration progressive des conditions météorologiques dans la majeure partie du pays. Le ciel restera peu nuageux à partiellement nuageux dans l’extrême nord-ouest, tandis que le temps sera stable dans les autres régions. Les températures diurnes devraient rester relativement stables, avant une légère hausse en fin de période.

Compte tenu des précipitations prévues, la DGM recommande la prudence lors des déplacements, en particulier dans les zones exposées aux fortes pluies. Elle conseille d’éviter la traversée des oueds et des zones basses où l’eau peut s’accumuler, et de rester attentif à la force du vent ainsi qu’aux possibles soulèvements de poussière.