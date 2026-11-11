Société

Météo. Averses et vents soutenus dans plusieurs régions ce mercredi 11 novembre, fortes pluies dans le Rif

Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche. 

Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 07h02

- Pluies et averses fortes à très fortes sur le Rif.

- Pluies et averses fortes sur le Tangérois, le Loukkos, l’Ouest de la Méditerranée et le Nord du Gharb.

- Pluies et averses sur le reste du Gharb, Abda, Chiadma, Chaouia, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes, le reste de la Méditerranée, l’Atlas, et le Souss.

- Ondées éparses sur le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent fortes sur les plaines atlantiques centre, le Sud du Haut Atlas, le Rif, et les côtes atlantiques nord, et assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces sud et de 16/21°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur les plaines intérieures, la Méditerranée, l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée devenant forte sur le Détroit, forte au nord d’Essaouira, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Pluies ou averses localement fortes avec risque de fortes rafales dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 novembre 2026:

Oujda min 17 max 29

Bouarfa min 15 max 23

Al Hoceima min 15 max 24

Tétouan min 13 max 21

Sebta min 18 max 21

Mellilia min 17 max 22

Tanger min 17 max 21

Kénitra min 16 max 24

Rabat min 17 max 24

Casablanca min 18 max 23

El Jadida min 17 max 24

Settat min 15 max 23

Safi min 18 max 23

Khouribga min 14 max 20

Béni Mellal min 16 max 25

Marrakech min 15 max 26

Meknès min 15 max 22

Fès min 16 max 22

Ifrane min 11 max 16

Taounate min 16 max 22

Errachidia min 13 max 23

Ouarzazate min 12 max 20

Agadir min 20 max 24

Essaouira min 19 max 23

Laâyoune min 19 max 28

Es-Semara min 23 max 34

Dakhla min 17 max 28

Aousserd min 25 max 36

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 10 max 18.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 07h02
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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