Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Essaouira-aéroport et Tafrant dans la province de Taounate, Chefchaouen, Benslimane et Fès arrivent en tête de liste.

-Essaouira-aéroport et Tafrant (Province de Taounate): 39 mm

-Chefchaouen: 26 mm

- Benslimane: 13 mm

- Fès: 12 mm

-Al Hoceima: 10 mm

- Tit Mellil: 09 mm

- Nouaceur: 08 mm

- Sidi Slimane, Rabat et Nador: 07 mm

- Salé: 06 mm

- Tétouan et Larache: 05 mm

- Tanger-port, Khouribga et Kénitra: 03 mm

- Settat, Mohammédia et Meknès: 02 mm

- Ouarzazate: 01 mm.