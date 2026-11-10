Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Essaouira-aéroport et Tafrant dans la province de Taounate, Chefchaouen, Benslimane et Fès arrivent en tête de liste.
-Essaouira-aéroport et Tafrant (Province de Taounate): 39 mm
-Chefchaouen: 26 mm
- Benslimane: 13 mm
- Fès: 12 mm
-Al Hoceima: 10 mm
- Tit Mellil: 09 mm
- Nouaceur: 08 mm
- Sidi Slimane, Rabat et Nador: 07 mm
- Salé: 06 mm
- Tétouan et Larache: 05 mm
- Tanger-port, Khouribga et Kénitra: 03 mm
- Settat, Mohammédia et Meknès: 02 mm
- Ouarzazate: 01 mm.