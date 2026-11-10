Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Pluies.

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, durant les dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie.

Par La Rédaction
Le 10/11/2026 à 12h40

La pluie a touché plusieurs régions du Maroc durant ces 24 dernières heures. Essaouira-aéroport et Tafrant dans la province de Taounate, Chefchaouen, Benslimane et Fès arrivent en tête de liste.

-Essaouira-aéroport et Tafrant (Province de Taounate): 39 mm

-Chefchaouen: 26 mm

- Benslimane: 13 mm

- Fès: 12 mm

-Al Hoceima: 10 mm

- Tit Mellil: 09 mm

- Nouaceur: 08 mm

- Sidi Slimane, Rabat et Nador: 07 mm

- Salé: 06 mm

- Tétouan et Larache: 05 mm

- Tanger-port, Khouribga et Kénitra: 03 mm

- Settat, Mohammédia et Meknès: 02 mm

- Ouarzazate: 01 mm.

Par La Rédaction
Le 10/11/2026 à 12h40
#Pluies#Hauteur des pluies#Chefchapuen#Essaouira#Météo

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