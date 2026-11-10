Météo. Averses orageuses localement fortes ce mardi 10 novembre, rafales de vent dans plusieurs provinces

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Pluies ou averses locales sur le Haut Atlas et l’Anti-Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss, le Moyen Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/25°C sur les provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse ou peu variable sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 novembre 2026:

– Oujda min 13 max 26

– Bouarfa min 12 max 21

– Al Hoceima min 15 max 21

– Tétouan min 16 max 22

– Sebta min 17 max 22

– Mellilia min 17 max 23

– Tanger min 18 max 21

– Kénitra min 16 max 23

– Rabat min 17 max 23

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 18 max 23

– Settat min 19 max 24

– Safi min 18 max 22

– Khouribga min 15 max 21

– Béni Mellal min 18 max 23

– Marrakech min 18 max 27

– Meknès min 17 max 23

– Fès min 17 max 24

– Ifrane min 11 max 17

– Taounate min 18 max 24

– Errachidia min 13 max 24

– Ouarzazate min 12 max 24

– Agadir min 20 max 25

– Essaouira min 19 max 22

– Laâyoune min 20 max 27

– Es-Semara min 20 max 34

– Dakhla min 21 max 24

– Aousserd min 27 max 33

– Lagouira min 22 max 28

– Midelt min 10 max 20.