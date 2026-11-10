Météo. Averses orageuses localement fortes ce mardi 10 novembre, rafales de vent dans plusieurs provinces

Pluies ou averses locales sur le Haut Atlas et l’Anti-Atlas.
– Ciel peu à passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss, le Moyen Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et l’est des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.
– Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/25°C sur les provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.
– Température en hausse ou peu variable sur l’ensemble du pays.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses localement fortes et rafales de vent avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 novembre 2026:
– Oujda min 13 max 26
– Bouarfa min 12 max 21
– Al Hoceima min 15 max 21
– Tétouan min 16 max 22
– Sebta min 17 max 22
– Mellilia min 17 max 23
– Tanger min 18 max 21
– Kénitra min 16 max 23
– Rabat min 17 max 23
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 18 max 23
– Settat min 19 max 24
– Safi min 18 max 22
– Khouribga min 15 max 21
– Béni Mellal min 18 max 23
– Marrakech min 18 max 27
– Meknès min 17 max 23
– Fès min 17 max 24
– Ifrane min 11 max 17
– Taounate min 18 max 24
– Errachidia min 13 max 24
– Ouarzazate min 12 max 24
– Agadir min 20 max 25
– Essaouira min 19 max 22
– Laâyoune min 20 max 27
– Es-Semara min 20 max 34
– Dakhla min 21 max 24
– Aousserd min 27 max 33
– Lagouira min 22 max 28
– Midelt min 10 max 20.