Société

Météo. Averses orageuses localement fortes ce mardi 10 novembre, rafales de vent dans plusieurs provinces

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/11/2026 à 06h57

Pluies ou averses locales sur le Haut Atlas et l’Anti-Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss, le Moyen Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/25°C sur les provinces du Sud et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse ou peu variable sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses localement fortes et rafales de vent avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 novembre 2026:

Oujda min 13 max 26

Bouarfa min 12 max 21

Al Hoceima min 15 max 21

Tétouan min 16 max 22

Sebta min 17 max 22

Mellilia min 17 max 23

Tanger min 18 max 21

Kénitra min 16 max 23

Rabat min 17 max 23

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 18 max 23

Settat min 19 max 24

Safi min 18 max 22

Khouribga min 15 max 21

Béni Mellal min 18 max 23

Marrakech min 18 max 27

Meknès min 17 max 23

Fès min 17 max 24

Ifrane min 11 max 17

Taounate min 18 max 24

Errachidia min 13 max 24

Ouarzazate min 12 max 24

Agadir min 20 max 25

Essaouira min 19 max 22

Laâyoune min 20 max 27

Es-Semara min 20 max 34

Dakhla min 21 max 24

Aousserd min 27 max 33

Lagouira min 22 max 28

Midelt min 10 max 20.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/11/2026 à 06h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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