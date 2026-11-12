Quatre heures de black-out à Casablanca, le récit d’une soirée sous la tempête Charles

À la tombée de la nuit, le boulevard Abdelmoumen est plongé dans le noir. Le tramway s’immobilise, des feux de signalisation s’éteignent et des embouteillages se forment sur les grands boulevards. Dans les immeubles, les ascenseurs sont à l’arrêt. Quelques sièges de banques et de grandes compagnies d’assurance restent éclairés pendant une partie de la panne grâce à leurs groupes électrogènes.

Les premiers signalements concernent notamment Sidi Belyout, le Maârif, Gauthier et Bourgogne. La panne touche aussi Hay Hassani, Aïn Chock, Sidi Maârouf, El Fida, Ben M’sick, Sbata et Sidi Othmane. Dans la province de Nouaceur, Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza sont également touchées. À l’Université internationale HEM, la coupure entraîne le report de l’hommage à Abdelali Benamour.

Quatre lignes endommagées, celles de secours aussi

Dans son communiqué, la Société régionale multiservices Casablanca-Settat (SRM), chargée de la distribution, situe l’incident à 16h48 sur les lignes à très haute tension du réseau national de transport. Elle l’attribue aux rafales et aux orages. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) situe la coupure quelques minutes plus tard et précise que quatre lignes de 225 kilovolts ont été endommagées simultanément. Elles alimentaient les postes d’Ouled Haddou et de Dar Bouazza par leurs circuits principaux et de secours.

La SRM indique avoir activé son dispositif de crise et engagé des manœuvres sur son réseau moyenne tension pour limiter les effets de la panne. Une cellule de crise se réunit au siège de la wilaya en présence du wali Mohamed Mhidia et du directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Et-Tahiry/Le360)

Vers 18h, un mur s’effondre à Salmia

Près du marché de la ferraille, un mur qui longe les terrains de sport du lycée Abdellah Guennoune cède. «Le mur s’est abattu sur les gens», raconte un homme interrogé sur place par Le360. Il évoque un pan de mur d’une vingtaine de mètres le long du marché. Plusieurs personnes qui proposent habituellement leurs services aux commerçants se trouvaient à proximité. Un homme décède et au moins une personne, grièvement blessée, est évacuée vers les urgences. La chute du mur écrase aussi un véhicule en stationnement.

20h54, tous les postes touchés sont de nouveau alimentés

Le courant commence à revenir à 18h23. À 19h36, environ la moitié des clients concernés ont déjà retrouvé l’électricité. À 20h20, le rétablissement est signalé notamment à Bourgogne et à Californie. Il reste partiel à Sidi Maârouf. Le courant revient aussi à Bachkou, au quartier panoramique et sur les boulevards Taddart et La Mecque.

Après le rétablissement, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, présente ses excuses aux habitants dans un message publié sur Facebook. Elle dit mesurer les difficultés rencontrées par les familles et les professionnels. La SRM et l’ONEE présentent également leurs excuses aux usagers. L’Office maintient son dispositif de vigilance jusqu’à la fin de l’épisode météorologique.

Le port et l’aéroport également perturbés

Au port de Casablanca, des navires ont été placés en rade dès la matinée par précaution. L’activité portuaire était quasiment à l’arrêt en début de soirée. À l’aéroport Mohammed V, le vol Air France AF1196, en provenance de Paris, a interrompu son approche avant de se dérouter vers Rabat-Salé.

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Des pluies jusqu’à vendredi, une amélioration samedi

Le bulletin orange de la Direction générale de la météorologie (DGM) annonçait à Casablanca et à Nouaceur des rafales de 80 à 90 km/h mercredi entre 18h et 23h et des cumuls de 20 à 40 mm jusqu’à jeudi midi.

Jeudi, les averses devraient surtout concerner le Souss, l’Atlas, le Rif et la région de Tanger. Vendredi, des pluies résiduelles sont attendues notamment dans le Rif, le Loukkos et le Saïss, avec des averses éparses sur les plaines du Nord et du Centre.

À partir de samedi 14 novembre, la DGM prévoit un recul progressif des précipitations et une remontée des températures.