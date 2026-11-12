Météo. Tempête Charles: vigilance orange maintenue sur le nord-ouest ce jeudi 12 novembre

L’Ouest du pays est maintenu sous vigilance orange aux averses orageuses suite au passage de la tempête Charles, qui a entraîné de fortes perturbations hier en fin de journée sur le Royaume.

67 provinces sont concernées par l'avis de vigilance orange émis par la Direction générale de la météorologie.

- Pluies ou averses modérées à localement assez fortes sur le Souss, le Haut Atlas, l’intérieur de Chiadma, le Rif, le Moyen Atlas et le Tangérois, avec risque d’orages par endroits.

- Pluies éparses sur les régions à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et le nord des provinces sud.

- Gouttes de pluies éparses sur le Sud-est et le reste des plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur le Nord-ouest, le Rif, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l’Oriental, et localement sur le Sud-est.

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- Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 18/22°C sur les provinces sud, le Souss, le Sud-est et près des côtes, et de 13/18°C partout ailleurs.

- Températures en hausse sur le sud de l’Oriental et le Sud-est, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et au sud de Tan-Tan, agitée à forte sur le Détroit, devenant peu agitée à agitée et agitée à forte au nord de Tan-Tan, devenant forte l’après-midi au nord d’Essaouira.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 novembre 2026:

- Oujda min 16 max 23

- Bouarfa min 13 max 23

- Al Hoceima min 16 max 23

- Tétouan min 16 max 20

- Sebta min 19 max 21

- Mellilia min 18 max 22

- Tanger min 18 max 21

- Kénitra min 18 max 22

- Rabat min 17 max 22

- Casablanca min 18 max 22

- El Jadida min 16 max 23

- Settat min 14 max 22

- Safi min 16 max 22

- Khouribga min 13 max 19

- Béni Mellal min 14 max 19

- Marrakech min 16 max 22

- Meknès min 14 max 20

- Fès min 14 max 21

- Ifrane min 08 max 12

- Taounate min 16 max 20

- Errachidia min 14 max 23

- Ouarzazate min 14 max 24

- Agadir min 17 max 23

- Essaouira min 16 max 23

- Laâyoune min 19 max 24

- Es Semara min 21 max 30

- Dakhla min 21 max 27

- Aousserd min 19 max 34

- Lagouira min 22 max 26

- Midelt min 09 max 16.