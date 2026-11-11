Société

Alerte météo. Jusqu’à 110 mm de pluie attendus à Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan et Essaouira

De la pluie.

Des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont attendues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 20h48

Oscillant entre 80 et 110 mm, ces précipitations sont prévues de mercredi à 18h00 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Essaouira, Chichaoua, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul et Chtouka-Ait Baha, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (40 à 80 mm) est également prévu, durant la même période, dans les provinces de Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra, Taza, Ouezzane, Tiznit et Taroudant.

Ces pluies ou averses, avec des cumuls de 20 à 40 mm, devraient également toucher les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Driouch, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khémisset, Sidi Slimane, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Mohammedia, Casablanca, Benslimane, Nouaceur, Médiouna, Berrechid, El Jadida, Settat, Sidi Bennour, Khouribga, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra, Azilal, Safi, Youssoufia, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Al Haouz, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (90 à 100 km/h) avec chasse-poussières locales sont attendues, mercredi de 18h00 à 23h00, dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.

Le même phénomène (80 à 90 km/h) est prévu, durant la même période, dans les provinces de Rehamna, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Khouribga, Rabat, Berrechid, Benslimane, Guercif, Errachidia, Témara-Skhirate, Salé, Nouaceur, Mohammedia, Médiouna, Casablanca, Kénitra, Marrakech, M’diq-Fnideq, Larache, Fahs-Anjra, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Figuig et Khémisset, a conclu la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 20h48
#Alerte météo#Pluie#Averses

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