Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

De la pluie. (Photo d'illustration)

Des pluies ont touché plusieurs villes du Royaume au cours des dernières 24 heures, avec des cumuls importants à Bni Tadjite, Ksar El Kébir, Errachidia et El Hajeb.

Par La Rédaction
Le 20/10/2026 à 14h00

Les dernières précipitations ont concerné plusieurs régions du Royaume, avec des cumuls variables selon les localités. Selon les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM), Bni Tadjite, dans la province de Figuig, a été la plus arrosée avec 30 mm de pluie, suivie de Ksar El Kébir, Errachidia et El Hajeb, qui ont enregistré 27 mm chacune.

Ifrane a recueilli 19 mm, tandis qu’Azilal a enregistré 17 mm. Les précipitations ont atteint 12 mm à Oulmès et 11 mm à Bouarfa. Aïn Leuh a relevé 9 mm, contre 8 mm à Khénifra et Midelt.

Al Hoceïma a enregistré 6 mm de pluie, tandis que M’diq et Figuig ont recueilli 4 mm. Séfrou, Jerada, Aousserd, Tanger et Larache ont enregistré 3 mm.

Les cumuls ont atteint 2 mm à Fnideq, Khémisset, Meknès et Béni Mellal, tandis que Martil et Oujda ont enregistré 1 mm de pluie chacune.

Par La Rédaction
Le 20/10/2026 à 14h00
#Maroc#Précipitations#Pluies#Météo

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